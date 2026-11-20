Auf zwei Stationen des Klinikums Leverkusen übernahmen Auszubildende die Verantwortung. 22 angehende Pflegefachkräfte im dritten Ausbildungsjahr organisierten im Rahmen des Projekts „Auszubildende leiten eine Station“ für zwei Wochen weitgehend selbstständig den Alltag auf der Urologie und der Kinderklinik. Dabei ging es um weit mehr als die pflegerische Versorgung der Patienten. Auch Aufnahmen und Entlassungen, die Abstimmung mit dem ärztlichen Team und zahlreiche organisatorische Aufgaben gehörten zum Verantwortungsbereich der Nachwuchskräfte.

Eigenständig, aber nicht alleine

Ziel des Projekts ist es, die Auszubildenden auf die Anforderungen ihres späteren Berufs vorzubereiten. Sie sollen lernen, Entscheidungen zu treffen, Prioritäten zu setzen und auch in stressigen Situationen den Überblick zu behalten. Erfahrene Pflegefachkräfte und Praxisanleitende stehen ihnen dabei jederzeit unterstützend zur Seite. Die reguläre Patientenversorgung bleibt durch den bestehenden Dienstplan gewährleistet. „Die Auszubildenden sollen selbst überlegen, Entscheidungen treffen und eigene Lösungswege finden“, erklärt Praxisanleiter Alexander Nickel. Dafür müsse er sich manchmal bewusst zurücknehmen. Unterstützung sei aber jederzeit gewährleistet.

„Viel mehr um die Ohren"

Wie anspruchsvoll die neue Rolle ist, hat auch Auszubildende Chantal Gottschild auf der urologischen Station erlebt. „Man hat einfach viel mehr um die Ohren“, berichtet sie. Neben der direkten Patientenversorgung müsse man zahlreiche organisatorische Aufgaben im Blick behalten. Anfangs sei sie noch aufgeregt gewesen, doch schnell habe sie sich in die neue Verantwortung eingefunden. Besonders wertvoll sei für sie die Erfahrung, selbstständiger und sicherer zu handeln und gleichzeitig zu wissen, dass das erfahrene Team im Hintergrund unterstützt. Für Praxiskoordinator Daniel Hutsch ist das Projekt ein wichtiger Bestandteil der dreijährigen Pflegeausbildung am Klinikum. Die angehenden Pflegefachkräfte sollen nach ihrem Examen nicht nur fachlich qualifiziert sein, sondern sich auch sicher in ihrem Beruf fühlen. Die zweiwöchige Stationsleitung auf Probe soll dazu einen wichtigen Beitrag leisten. (vl)