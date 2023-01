Köln/Leverkusen – Die Kripo Köln hat am Dienstag in zwei Wohnungen in Köln und Leverkusen mutmaßlich illegal gezüchtete und gehaltene Hunde und Welpen sichergestellt. Die Polizei hatte zuvor von Zeugen Hinweise auf eine von den Beschuldigten betriebene Internetseite zur Vermarktung der Hunde erhalten und anschließend Ermittlungen eingeleitet.

Ein Rüde befand sich in einer Wohnung in Leverkusen-Steinbüchel. Copyright: Polizei Köln

In Köln werden ein 22-Jähriger und eine 27-Jährige verdächtigt, gegen das Tierschutzgesetz verstoßen zu haben. In Leverkusen richten sich die Ermittlungen gegen einen 26 Jahre alten Mann und eine 23 Jahre alte Frau.

Fünf Welpen befanden sich in der Wohnung am Kühzällerweg. Copyright: Polizei Köln

Ab 6 Uhr durchsuchte die Polizei – unterstützt von einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit – die Wohnungen in Köln-Holweide und Leverkusen-Steinbüchel.

Die Hündin wurde in Köln in einem engen Käfig gehalten. Copyright: Polizei Köln

In der Kölner Wohnung am Kühzällerweg fanden die Polizisten eine Hündin und fünf Welpen. In der Leverkusener Albert-Schweitzer-Straße stellen sie einen Rüden und einen Welpen sicher. Die Tiere waren in engen Käfigen gehalten worden, waren augenscheinlich unverletzt, sollen aber jetzt von Tierärzten eingehend untersucht werden.

Das könnte Sie auch interessieren:

Leverkusener Cannabisplantagen Anzeige Finanzermittler finden Hinweise auf illegale Geschäfte von Rika Kulschewski

Schockanruf Anzeige 88-jährige Leverkusenerin verliert Familienschmuck und Geld an Betrüger von Hendrik Geisler

Urteil in Leverkusen Anzeige 43-Jähriger ließ sich Nacktbilder von Mädchen schicken von Lena Schmitz

Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen Veterinärämter und Ordnungsämter halfen bei der Durchsuchung. (hge)