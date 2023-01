Leverkusen – Die Landtagswahl 2022 am 15. Mai rückt näher. Hier finden Sie eine Übersicht über alle Bewerberinnen und Bewerber. Am Wahltag selbst halten wir Sie hier in unserem Newsblog auf dem Laufenden. Grundsätzliche Informationen zum Thema Wahlen und auch alle Ergebnisse am 15. Mai finden Sie hier.

In Leverkusen kandidieren:

CDU

Rüdiger Scholz Copyright: Ralf Krieger

Rüdiger Scholz



Beruf: Lehrer

Alter: 64 Jahre

Besonderheit: Rüdiger Scholz hat 2017 das Leverkusener Direktmandat mit 36,1 Prozent der Stimmen gewonnen.

SPD

Eva Ariane Koepke Copyright: Ralf Krieger

Ariane Koepke



Beruf: Zahnärztin

Alter: 45 Jahre

Besonderheit: Ariane Koepke hat sich gegen die langjährige SPD-Landtagsabgeordnete Eva Lux als Kandidatin durchgesetzt.

FDP



Petra Franke Copyright: Ralf Krieger

Petra Franke

Beruf: Politische Referentin

Alter: 39 Jahre

Besonderheit: Petra Franke ist Vorsitzende der Leverkusener FDP und Vorstandsmitglied ihrer Partei im Land NRW.



AfD

Andreas Keith Copyright: imago images/Sven Simon

Andreas Keith-Volkmer

Beruf: Landtagsabgeordneter

Alter: 54 Jahre

Besonderheit: Andreas Keiths Wiedereinzug in den Landtag dürfte sicher sein, er steht auf Platz drei der Landesliste der AfD.



Die Linke



Sönke Voigt Copyright: Sönke Voigt

Sönke Voigt

Beruf: Fraktionsassistent

Alter: 23 Jahre

Besonderheit: Sönke Voigt ist mit Abstand der jüngste der zwölf Bewerber – und arbeitet als Fraktionsassistent auf kommunaler Ebene für die Linke.



Bündnis 90/Die Grünen



Rupy David Copyright: Britta Berg

Santharupiny David

Beruf: Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Alter: 33 Jahre

Besonderheit: Rupy David ist bereits im Landtag tätig – und zwar als Mitarbeiterin der Grünen-Abgeordneten Josefine Paul.

„Die Partei“



Frauke Petzold Copyright: DIE PARTEI

Frauke Petzold

Beruf: Serviceassistentin

Alter: 34

Besonderheit: Frauke Petzold war auch bei der Bundestagswahl 2021 Kandidatin ihrer Partei – und holte 1,8 Prozent der Stimmen

Die Piraten

Oliver Ding Copyright: Britta Berg

Oliver Ding

Beruf: Pflegefachmann

Alter: 48 Jahre

Besonderheit: Oliver Ding kandidierte bereits vor fünf Jahren für den Landtag. Sein Ergebnis: 1,4 Prozent der Stimmen.

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands

Elvira Rohde Copyright: Heiko Grupp

Elvira Rohde



Beruf: Chemielaborantin

Alter: 62 Jahre

Besonderheit: Elvira Rohde hat 37 Jahre bei Bayer und Covestro gearbeitet und ist vor wenigen Monaten in Rente gegangen.

Die Basis



Michael Kaus Copyright: Michael Kaus

Michael Kaus

Beruf: Sozialkompetenztrainer

Alter: 46 Jahre

Besonderheit: Michael Kaus ist seit zwölf Jahren selbstständig und arbeitet in Schulen mit Kindern und Jugendlichen.

Klimaliste



Benedikt Rees Copyright: Ralf Krieger

Benedikt Rees

Beruf: Beamter

Alter: 52 Jahre

Besonderheit: Benedikt Rees setzt sich seit vielen Jahren schon für Umweltschutz ein – seit 2020 auch im Leverkusener Stadtrat.

Partei „Liebe“



Daniel Kudinow

Beruf: Schweißer

Alter: geboren 1987

Besonderheit: Daniel Kudinows Besonderheit ist, dass zu ihm kaum etwas zu erfahren ist. Seine Partei namens Liebe antwortet nicht auf Anfragen. Auch ein Bild von Kudinow hat die Redaktion nicht erhalten.

Die 2018 gegründete Partei Liebe nennt die Bundeszentrale für politische Bildung „eine junge, proeuropäisch ausgerichtete Partei“. „Liebe ist für die Partei Ausgangspunkt und Triebkraft jeglichen gesellschaftlichen Zusammenlebens und politischen Handelns“, heißt es weiter. Ein eigenes Wahlprogramm für NRW hat Liebe nicht geschrieben.