Was hat – zum Beispiel – ein Kühlschrank mit Kreislaufwirtschaft zu tun? Dieser Frage können Besucher am Mittwoch, 25. November, nachgehen. Um 14 Uhr beginnt die „Nachhaltigkeitstour“ von Covestro durch den Chempark. Rund zwei Stunden lang soll es dorthin gehen, „wo Besucherinnen und Besucher sonst nur selten hinkommen“, lautet das Versprechen. An verschiedenen Stationen soll in Anlagen, mit Projekten und Technologien gezeigt werden, „wie Covestro daran arbeitet, Produktion nachhaltiger zu gestalten und Materialien im Kreislauf zu führen“. Dabei gehe es zum Beispiel um alternative Rohstoffe, energieeffizientere Produktionsverfahren und neue Recyclinglösungen.

Roter Faden der Nachhaltigkeitstour ist ein Kühlschrank: Was steckt eigentlich in seiner Dämmung? Welche Rohstoffe werden dafür benötigt und wie lassen sie sich künftig anders herstellen. Schließlich: Was passiert mit den Materialien, wenn sie nicht mehr gebraucht werden? Antworten soll es auf der Tour geben.

Die Teilnahme an der Nachhaltigkeitstour kostet nichts und steht allen Interessierten offen. Eine vorherige Anmeldung ist über die Seite des Chempark Leverkusen erforderlich. (tk)