Neben der Schlebuscher Schul- und Stadtteilbibliothek am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, die derzeit in Teilen zu zeitweise genutzten Unterrichtsräumen umgebaut wird, bleibt auch die Opladener Bücherei bis zum Ende der Sommerferien geschlossen. Grund sind Bauarbeiten, wie die Stadt mitteilt.

Beide Einrichtungen sollen Ende der Sommerferien, am Mittwoch, 2. September, wieder öffnen. Die Leihfristen seien entsprechend verlängert worden. Weil aber Personal fehlt, fällt der Donnerstagvormittag in Opladen künftig als geöffneter Tag weg.

Die Schlebuscher Bibliothek, Morsbroicher Straße 77, ist montags von 10 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr, mittwochs von 14 bis 19 Uhr sowie donnerstags von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die in Opladen am Landrat-Lucas-Gymnasium, Peter-Neuenheuser-Straße 7–11, montags, dienstags und freitags jeweils von 13 bis 17 Uhr. (nip)