Leverkusen – Das Forum hat sich verkleidet: Die Jalousien sind unten, unauffällig ruht die Etagenfront. Zwei Buntberockte huschen durch die Türen, dann ist es wieder still. Die Leverkusener Bevölkerung geht am grauen Mittwochnachmittag ihrer Wege. Drinnen hingegen steppen die bunten Bärinnen. Es ist einer der Höhepunkte der Session: Mädchensitzung bei den Opladener Altstadtfunken. Der restlos ausverkaufte Terrassensaal fasst 1300 Närrinnen, die fröhlich für das Tanzkorps klatschen.

Ausgefallene Kostüme, gute Stimmung: Im restlos ausverkauften Terrassensaal hatten knapp 1300 Närrinnen ihren Spaß. Copyright: Britta Berg

Ein absolut hochkarätiges Programm hat die KG Altstadtfunken auf die Beine gestellt; Man kann nur ahnen, wie viel die Opladener investiert haben müssen. Für die Musik sorgen keine geringeren als die Bläck Fööss, die Räuber, Marita Köllner, Miljö und am Abend die energiegeladene Kölschrockband Kasalla. Als Redner treten Guido Cantz, Bernd Stelter und Martin Schopps auf. Für Tanzeinlagen sorgen die Garde der Altstadtfunken und die kölschen „Höppemötzjer“, den Abschluss der Sitzung gestalten die „Kölsche Funke rut-wieß“. Da kann einem schon der Atem wegbleiben, und frau kann sich glücklich schätzen, wenn sie ein Ticket für diesen Nachmittag ergattert hat.

Eine Dhünnveilchen-Familie stößt an

Auf den Treppen an der Rückseite des Saals stoßen die fünf Mädels der KG Dhünnveilchen mit Kölsch an. Die als Giraffen Verkleideten sind Mitgliederinnen des nach eigenen Angaben kleinsten Karnevalsvereins Leverkusens. „Wir sind überwiegend Familie“, erzählen Iris Proff – und Iris Proff, die den gleichen Vornamen tragen und dann auch noch Brüder geheiratet haben. Die Schwippschwägerinnen feiern in diesem Jahr mit ihrer zwölfköpfigen Gesellschaft schon 44-jähriges karnevalistisches Jubiläum.

Etwas ganz Neues: Die Avatar-Verkleidung. Copyright: Britta Berg

Ihre Feier in Bürrig, die erste Veranstaltung seit acht Jahren, sei ein voller Erfolg gewesen. „Heute sind wir aber auch froh, mal ganz privat hier zu sein, ohne Uniform“, lacht eine der Iris Proffs, „da dürfen wir uns dann auch verkleiden“.

Leverkusener Rathaus wird gestürmt

An Weiberfastnacht werden die Damen in Vereinsuniform das Rathaus stürmen. Dann geht es als „Niveachen“ in Blau und Weiß auf die Party im Schlösschen. Die Dhünnveilchen besuchen seit Jahren befreundete Vereine auf ihren Sitzungen, bei der Damensitzung der Altstadtfunken sind sie jedoch zum ersten Mal.

Die große Mädchengarde der Altstadtfunken tanzt zum Gesang des Kommandanten. Auch Präsident Rainer Martins singt mit, es ist die letzte Sitzung des 63-Jährigen. Sein Nachfolger wird erst nach der Session gewählt.

Schillernd paillettenbesetzte Wahrsagerinnen halten bunt leuchtende Kugeln empor, Obsttörtchen mit Geburtstagskerzen im pinken Haar schunkeln mit, und der Pegel steigt: Mehr als sechs Stunden lang wird gefeiert.