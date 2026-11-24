Den Antrag zur drastischen Erhöhung der Gebühren fürs Hinterlassen von wildem Müll hatte die CDU gestellt. Dass er jetzt so widerstandslos durch die Gremien geht, war nicht abzusehen. Alle Parteien im Bürger- und Umweltausschuss, die Grünen und die Linke eingenommen, sind einverstanden, dass Bußgelder fürs Entsorgen von wildem Müll, die heute in Leverkusen vergleichsweise niedrig liegen, so drastisch erhöht werden, dass sie abschreckend wirken.

Hundekot: Unwilliges Herrchen zahlt bald mindestens 150 Euro

Die Verwaltung soll jetzt einen Vorschlag für eine Änderung des Katalogs erarbeiten. Hundekot soll laut Verwaltung künftig mindestens 100 Euro kosten. Wenn der Besitzer nicht willens ist, die Kacke aufzuheben, sollen mindestens 150 Euro fällig sein. Für eine weggeschnippte Zigarette oder einen ausgespuckten Kaugummi sollen Bußgelder ab 150 Euro gelten, wenn der Verursacher die Beseitigung verweigert, mindestens 200 Euro. Zigaretten, die Autofahrer fallen lassen, sind nicht extra aufgeführt. Unterschieden wird je nach Untergrund: Eine Zigarette etwa auf einem Spielplatz ist teurer als auf einem Weg.

Wilder Müll sieht manchmal aus wie Sperrmüll. Copyright: Ralf Krieger

Ab 60 Euro Bußgeld fallen zusätzlich 28,50 Euro Gebühren an. 2026 wurden 430 Bußgeldverfahren wegen Kleinstabfällen eingeleitet, 24 Verfahren laufen bis Ende Oktober wegen größerer Müllablagerungen.

Für erhebliche Vermüllungen schlägt die Stadt vor, dass die Mindesthöhe zurzeit bei 400 Euro bleiben soll. 2025 wurde für den Tatbestand im Durchschnitt eine Buße von 533 Euro fällig. Da erhebliche Vermüllung maximal jetzt schon 100.000 Euro kosten kann, will man an der Regel nichts ändern.