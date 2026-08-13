Die Stadt Leverkusen hat intern eine Recherche zum Verbleib des Koffers angestellt, der an der Opladener Figur „Mutter mit Kind“ abgebrochen wurde. Er ist demnach gefunden worden, nachdem er 2024 abgebrochen wurde. Die Stadt hat ihn eingelagert.

Die Ursache der Beschädigung sei nicht bekannt, demnach handelt es sich bei dem Verlust eher nicht um einen versuchten Bronzediebstahl, sondern um Vandalismus. Frank Arentz, der Sohn des Künstlers Kurt Arentz, war davon ausgegangen, dass es sich um einen Bronzediebstahl gehandelt hatte, wie er im Gespräch mit dem „Leverkusener Anzeiger“ gesagt hatte. Dass der Koffer eingelagert ist, davon hatte er keine Kenntnis.

Jetzt habe der der Fachbereich Gebäudewirtschaft Kontakt zur Familie des Künstlers aufgenommen, um weitere Schritte, wie eine mögliche Instandsetzung und das damit verbundene weitere Vorgehen, abzustimmen, schreibt eine Stadtsprecherin.