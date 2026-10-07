Mindestens zwei Räume des Berufskollegs Opladen sind mit PCB belastet. Die Schulleitung hat sie daraufhin in Absprache mit dem Medizinischen Dienst der Stadt gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwochnachmittag mit. Betroffen sei ein Klassenraum und ein Archivraum. „Unterricht findet in dem betroffenen Klassenraum nicht mehr statt“, hieß es ergänzend.

Die jüngsten Befunde würden mit externen Gutachtern „schnellstmöglich weitergehend analysiert“. Außerdem werde eine mögliche gesundheitliche Belastung geprüft, „um eine belastbare und aussagekräftige Einordnung der Ergebnisse vornehmen zu können“, hieß es weiter. PCB steht für polychlorierte Biphenyle und hat in Leverkusen schon für aufwendige Sanierungen gesorgt, auch in Schulen. PCB kommt zum Beispiel in Abdichtmassen vor, die im Betonbau angewendet werden.

Keine Folgen für den Unterricht

Den Unterricht am Berufskolleg soll der PCB-Fund nicht beeinflussen. Wegen Bauarbeiten seien derzeit ohnehin viele Räume nicht in Benutzung. Das BKO nutzt derzeit zwei Dependancen; an der Stauffenbergstraße würden im Moment nur 1900 Schülerinnen und Schüler unterrichtet – normalerweise seien es rund 2400. Das erleichtere die Verlagerung des Unterrichts.

Ein Neubau für den in die Jahre gekommenen Komplex in Opladen ist zwar beschlossen. Aber bis zum Umzug in die Neue Bahnstadt werden noch Jahre vergehen: Derzeit wird nach Angaben des Berufsschulzweckverbands die Ausschreibung für die Projektsteuerung vorbereitet – man steht also noch ganz am Anfang.