Leverkusen – Die Suche nach einer Toilette ist immer noch erfolglos am Wochenmarkt an der Hindenburgstraße. Nicht aber die Suche nach einem weiteren Marktbeschicker. René Möller, der seit Jahresbeginn schon den Markt in Alkenrath besucht sowie in Schlebusch und Rheindorf vertreten ist, kommt nun auch ins östliche Wiesdorf. Der Obst- und Gemüsehändler mit dem Faible für exotische Früchte sei „eine große Bereicherung für den Markt“, sagt Martin Rosmiarek.



Der Organisator von der Deutschen Marktgilde sucht indes seit Wochen nach einem Ersatz für die Toilette am Hindenburgpark. Sie wurde von den Technischen Betrieben Leverkusen geschlossen, eine Reparatur als zu aufwendig dargestellt, nachdem sie vom Hochwasser im Juli 2021 stark in Mitleidenschaft gezogen worden war.



Die Marktgilde hat bei der Kirchengemeinde Sankt Hildegard nachgefragt, ob die Marktbeschicker die Toilette dort mitbenutzen dürfen. Auch jetzt gebe es noch keine Antwort, sagte Rosmiarek am Donnerstag. Ob Möller unter diesen Umständen lange in Wiesdorf bleiben kann, ist damit ungewiss.