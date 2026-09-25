Der Opladener Reifenfachhändler Johann investiert auf seinem Betriebsgelände an der Ecke Kölner Straße/Robert-Blum-Straße in eine neue Halle und modernisiert so sein Unternehmen. „Wir haben bereits viel investiert in neue Hallen für einen modernen Reparatur- und Autoservice. In dem Zuge reißen wir jetzt auch den alten Schandfleck an der Robert-Blum-Straße ab, nehmen viel Geld in die Hand und bauen an gleicher Stelle eine neue Halle“, berichtete Geschäftsführer und Inhaber Marc Johann im Gespräch mit dem „Leverkusener Anzeiger“. „Der Betrieb wird aufgebaut und wir investieren.“

Auf dem Gelände des Reifenfachhändlers Johann liefen diese Woche Abbrucharbeiten. Copyright: Peter Seidel

Das Betriebsgelände liegt unmittelbar benachbart zum jüdischen Friedhof. Befürchtungen, die Abrissarbeiten könnten auch Auswirkungen auf den Friedhof haben, trat der Kfz-Dienstleister entgegen. „Die Mauer, die unser Gelände zum jüdischen Friedhof abgrenzt, ist von den Abriss- und Neubauarbeiten nicht berührt. Sie bleibt stehen.“ Auf dem jüdischen Friedhof ist ein städtischer Gedenkstein, der an die ermordeten Leverkusener Juden erinnert, gegen die Mauer gelehnt.

So soll die neue Halle des Reifenhändlers und Autoservice Johann aussehen. Copyright: Marc Johann

Johann legte Wert darauf festzustellen, dass er wegen der Abrissarbeiten bereits vor Monaten mit der jüdischen Gemeinde Kontakt aufgenommen und ihnen in Düsseldorf die Bauzeichnungen gezeigt und erläutert habe. Der jüdische Verein Davidstern in Leverkusen gehört zur Düsseldorfer jüdischen Gemeinde.

Die jetzt abgerissene Halle stammt noch von einem früheren Reifenhändler an der Robert-Blum-Straße. Die Rückbauarbeiten seien jetzt soweit erledigt, sagte der gebürtige Hitdorfer Johann. Ende 2026/Anfang 2027 soll der Neubau einer Betriebshalle beginnen. Sie dient als Lagerplatz für Reifen und werde in etwa die Grundfläche wie die alte Halle haben. Mitte kommenden Jahres soll die Halle in Betrieb genommen werden.