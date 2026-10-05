Jugendszene Leverkusen.RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“ unterstützt mit 5000 Euro

Die Leverkusener RTL-Mitarbeiterin Meisun Joosten hatte gemeinsam mit Florian Korb, Jugendleiter der Evangelischen Jugend Leverkusen-Schlebusch, die Idee einer mobilen Ausrüstung, um möglichst viele Leverkusener Kinder und Jugendliche zu erreichen. Geplant ist die Anschaffung eines Anhängers sowie von zehn Bierzeltgarnituren. „So banal die neue Ausstattung mit der Bierzeltgarnitur klingt, sie ist dringend notwendig für Projekte wie das Sommerspektakel oder andere Feste“, erklärt Korb. Das Highlight des Projekts ist ein aufblasbares fünfmal-fünf großes Fußball-Dart.

Für die Team- und Redaktionsassistentin Joosten ist gerade das Erreichen möglichst vieler Kinder und Jugendlicher eine Herzensangelegenheit: „Das Modul kann von den 21 angeschlossenen Jugendhäusern und Trägern ausgeliehen und bei ganz unterschiedlichen Aktionen in Leverkusen eingesetzt werden. So erreicht die Förderung immer wieder neue Kinder und Jugendliche.“

Wie sehr die Jugendszene gerade leidet, wird einem schnell bewusst, wenn Jugendleiter Korb von den Herausforderungen für die nächsten Jahre spricht: So ist die Jugendkultur stark auf den Leverkusener Stadthaushalt angewiesen. Der Kinder- und Jugendförderplan für die Jahre 2026 bis 2030 wird im November erstellt. Korb erwartet einen starken Sparzwang bei der Kinder- und Jugendarbeit. Die Kinder- und Jugendhilfe sei zwar eine kommunale Pflichtaufgabe, es gebe aber viele Projekte, die nicht durch die Grundfinanzierung abgedeckt sind.

Zudem steigen die Gehälter der Sozialarbeiter, sodass die Finanzierung zunehmend schwieriger werde. Welche Auswirkungen die schlechte Haushaltslage hat, sieht man derzeit am Kinder- und Jugendtreffpunkt „L.A.“ in Alkenrath: Er schließt demnächst und stellt auf ein rein mobiles Angebot um, das dann immer von der Wetterlage abhängt.

Die finanzielle Förderung durch Unternehmen oder Elternverbände werde umso wichtiger. Das Projekt „Wir helfen Kindern“ der RTL-Stiftung wurde durch Meisun Joosten im Rahmen eines RTL-Mitarbeitendenprojektes ermöglicht. Für Leverkusen kam dabei die maximale Fördersumme von 5000 Euro heraus.

Ihr sei vor allem ein niederschwelliges Angebot wichtig, sagt Joosten: „Genau deshalb finde ich Angebote wichtig, die zu den Kindern kommen und nicht voraussetzen, dass Familien Eintrittsgelder, Vereinsbeiträge oder teure Freizeitaktivitäten finanzieren können.“ Dabei helfe jeder zusätzliche Euro der Jugendhilfe, denn „die 5000 Euro wirken nicht nur einmalig und punktuell; das Equipment kann über Jahre immer wieder eingesetzt und von vielen Einrichtungen genutzt werden“.

Joosten möchte auch in Zukunft vielen Kindern ein gutes Leben ermöglichen: „Kinder können nichts dafür, in welche finanziellen oder familiären Verhältnisse sie hineingeboren werden. Sie haben keine große Lobby. Genau deshalb möchte ich meine Kontakte und Möglichkeiten nutzen, um Türen zu öffnen.“

Neuer Verein der Jugendszene

Der neu gegründete Verein „Jugendszene Leverkusen“ bündelt Leverkusener Kinder- und Jugendtreffpunkte, um als gemeinsame starke Stimme zu sprechen. Weitere Informationen zu allen Treffpunkten findet man unter folgender Website: https://jugendszene-lev.de/einrichtungen/ (tr)

Ehrenamtliche gesucht

Der Kinderschutzbund Leverkusen sucht Ehrenamtliche, die den Verein unterstützen wollen. Ehrenamtler werden bei den Leihpaten, den Kinder-Kleider-Kisten sowie der Organisation von Festen und Veranstaltungen gesucht. Der Kinderschutzbund veranstaltet dazu einen Infoabend am Mittwoch, 7. Oktober, für alle Interessierten. Er beginnt um 18 Uhr in der Bracknellstraße 32. Dafür ist eine Anmeldung bis Montag, 5. Oktober, per Mail an info@dksb-leverkusen.de oder telefonisch unter 02171-581478 notwendig. (tr)