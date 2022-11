Leverkusen – Ende vergangener Woche ist ein rund 30 Zentimeter dicker Ast in einer Baumkrone abgebrochen und aus zehn Metern Höhe auf den gesperrten Weg entlang der Dhünn in Schlebusch gefallen. Die Wucht des Absturzes hat den Zaun von Haus Nazareth niedergelegt. Der baumlange Ast selbst ist in mehrere Stücke zerborsten. „Spaziergänger hätten seinen Aufprall nicht überlebt“, warnt die Stadt Leverkusen.



Benutzung verboten

Deren Technische Betriebe (TBL) weisen darauf hin, dass es zurzeit nicht erlaubt ist, diesen Weg zu benutzen und dass sie die Absperrung dort aus gutem Grund immer wieder instand setzen. Die Pappeln auf dem Dhünnweg zwischen Kreisverkehr Odenthaler Straße und Dhünnbrücke seien nicht bruchsicher und müssten gefällt werden. Dies wurde vorerst gestoppt.



Eine rechtliche Überprüfung ergab, dass ein Hinweisschild „Nutzung des Weges auf eigene Gefahr“ der Verkehrssicherungspflicht der Stadt nicht genügen würde. Aus Haftungsgründen müsse die Sperrung daher aufrechterhalten werden bis der beschlossene und genehmigte Baumkronenschnitt im Oktober erfolgt sei, so die Stadt.