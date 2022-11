Zum ersten Mal gingen in Leverkusen Schüler Mitte März an einem Friday for Future protestierend auf die Straße.

Leverkusen – Unter dem inzwischen international weit verbreiteten Slogan „Fridays for Future“ werden auch am Freitag, 24. Mai, in Leverkusen wieder Schüler streiken und für eine konsequentere Klimaschutzpolitik auf die Straße gehen. Um 10.30 Uhr soll dafür eine Kundgebung vor dem Rathaus in Wiesdorf beginnen. Der friedliche Protest wird in Leverkusen unter anderem vom Evangelischen Kirchenkreis ausdrücklich begrüßt. In diesem Fall soll es nicht bei der erneuten Kundgebung in der Stadtmitte bleiben.

Charlotte Sammet vom Landrat-Lucas-Gymnasium hatte den Protest Anfang April organisiert. Copyright: Ralf Krieger

Die Veranstalter haben einen Demonstrationszug mit geschätzt 150 Teilnehmern angemeldet, der vom Rathaus aus über den Wiesdorfer Platz, Nobelstraße, Wöhlerstraße und über den Europaring nach Opladen ziehen soll. Dort geht es weiter über Kölner Straße, Schiller-, Humboldt- und Goethestraße in die Fußgängerzone Kölner Straße, wo gegen 13 Uhr die Abschlusskundgebung geplant ist. Vor allem wegen des Aufzugweges über den Europaring warnt die Polizei, die die Veranstaltung begleitet, vor Verkehrsbehinderungen.