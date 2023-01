Leverkusen – Meist findet man Läden mit diesem Konzept in Bahnhöfen, jetzt eröffnet auf der Brücke zwischen der City und dem Bahnhof Leverkusen-Mitte, dem sogenannten Rialto-Boulevard, ein kleiner Lebensmittelladen.



Spar-Express: Nichts für den großen Einkauf

Spar-Express ist eher nichts für den großen Einkauf, die in Deutschland zum Edeka-Konzern gehörende Kette kleiner Läden schreibt in der Eigenwerbung: „...wer unterwegs einkaufen möchte, ist bei uns genau richtig“. Einkäufe also, wie sie Reisende tätigen oder Leute, die nach Ladenschluss ein Päckchen Spaghetti benötigen.



Spar-Läden waren früher weit verbreitet, oft gehörten die Einkaufsläden auf den Dörfern zu der Kette mit dem grünen Tannenbaum im Logo. Um 2005 verschwand die Marke in Deutschland weitgehend, als die Kette übernommen wurde.



Betreiber des neuen Franchise-Lädchens auf dem Rialto-Boulevard ist Yusuf Baydar, der auch den Kiosk nebenan betreibt. Zurzeit arbeiten die Ladenbauer; öffnen will Baydar um den Monatswechsel.

Investor für Bahnhofsgebäude nicht in Sicht

Möglicherweise können die Läden in der Bahnhofs-nahen Leverkusener Innenstadt die Reisenden auf lange Sicht versorgen. Immer noch hat sich kein Investor für ein Gebäude für den Bahnhof Leverkusen-Mitte gefunden. In einem Bahnhofsgebäude wäre ein bevorzugter Platz für einen Laden nach dem Konzept des Spar-Express.

Das könnte Sie auch interessieren:

Leverkusen Anzeige Geschäfte kündigen Schließung in Rathaus-Galerie an – Was steckt dahinter? von Hendrik Geisler

Fußgängerzone Wiesdorf Anzeige Leverkusener Traditionsgeschäft schließt nach 52 Jahren von Lena Schmitz

Zu hohe Mieten in Leverkusen? Anzeige Weitere Geschäfte verlassen die Wiesdorfer City von Agatha Mazur

Der Rialto-Boulevard entstand Anfang der 2000er Jahre, vorher gab es dort eine Betonbrücke, die die Leverkusener selbstironisch Rialtobrücke getauft hatten. Das Ziel der WGL (Wohnungsgesellschaft Leverkusen), dort bevorzugt hochwertige Geschäfte anzusiedeln, konnte nicht in jedem Fall erreicht werden.