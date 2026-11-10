„Überhaupt nicht“, antwortet Mia Fassbender auf die Frage, wie sie ihren Mann kennengelernt hat. Dann lacht die 91-Jährige verschmitzt. Ihren Humor hat sie auch im hohen Lebensalter nicht verloren. Ihr Mann Leo (94) sitzt neben ihr und schmunzelt. Heute, am 10. November, feiern die beiden Leverkusener ihre Gnadenhochzeit: 70 Jahre Ehe. Eine Liebesgeschichte, die mit Fußball, ein paar Drinks und einer gehörigen Portion Sturheit begann.

Mia, gebürtig aus Köln-Nippes, war gerade 19 oder 20 Jahre alt, als ihre Schwester eines Tages ihren Freund und dessen Fußballkameraden Leo mit nach Hause brachte. Der junge Mann aus Köln-Dünnwald wollte sie wiedersehen. Doch Mia stellte eine Bedingung: „Wenn Du nicht immer besoffen bist, dann ja.“

Am 10. November 1956 wurde in der Clemenskirche in Köln-Nippes geheiratet. Copyright: Charlotte Breidohr

Leo, der sich nach dem Kicken mit den anderen Jungs gern einen Drink genehmigte, ließ sich davon nicht abschrecken. „Mir hat alles an ihr gefallen. Sie war immer akkurat angezogen und ihre Einstellung war einwandfrei“, erinnert er sich. Allerdings war Leo damals noch vergeben. „Seine Mutter hätte es gern gesehen, wenn er die andere geheiratet hätte. Aber dann bin ich dazwischengekommen“, erzählt Mia und lacht. „Das war Sturheit. Ich wollte siegen.“ Und das tat sie: Als sie regelmäßig auf die Kinder von Leos Schwester aufpasste, gewann sie schließlich auch das Herz seiner Familie.

Hochzeit im dunkelgrünen Anzug

Als Mia schwanger wurde, verlobte sich das Paar und heiratete am 10. November 1956 in der Clemenskirche in Köln-Nippes. Ihr Brautkleid stammte aus zweiter Hand und wurde von einer Schneiderin angepasst. Den Blumenkranz mit Spitzenschleier besitzt Mia bis heute. Leo trug einen dunkelgrünen Anzug, denn für einen anderen fehlte das Geld. Gefeiert wurde im Elternhaus des Bräutigams.

1957 kam Tochter Karin zur Welt, zwei Jahre später Dagmar. Die junge Familie lebte zunächst bei Leos Mutter, später in einer Werkswohnung von Bayer in Köln-Flittard. Leo hatte nach der achten Klasse eine Ausbildung zum Färber bei der damaligen Farbenfabrik Bayer begonnen, später arbeitete er als Chemiefacharbeiter im Schichtdienst, bis er mit 60 Jahren in Rente ging.

Mia hatte nach der Schule zunächst in einem Geschäft, später in einer Buchdruckerei gearbeitet. Mit den Kindern blieb sie zu Hause, verdiente aber die ersten Jahre abends als Reinigungskraft bei Bayer etwas dazu. 1965 wurde Tochter Isolde geboren, inzwischen war die Familie nach Leverkusen-Mathildenhof gezogen. Begeistert waren die beiden Kölner davon zunächst nicht: „Anfangs war es furchtbar. Das war so ein Kaff, und wir haben uns fremd gefühlt“, erinnert sich Mia. Doch mit der Zeit fanden sie Freunde und Hobbys: Leo spielte 25 Jahre lang Trommel im Bayer-Spielmannszug, Mia ging mit den Frauen aus dem Chor kegeln.

Die Familie immer im Mittelpunkt

Gemeinsam liebten sie ausgedehnte Spaziergänge, Wanderungen und Urlaube in Österreich und im Allgäu, später auch an der Nordsee. Obwohl das Geld oft knapp war, wurde für die Ferien gespart. „Unsere Eltern waren immer bescheiden und sparsam, aber uns Kindern hat es nie an etwas gefehlt“, erinnert sich Tochter Isolde. Im Mittelpunkt stand stets die Familie. Zu den drei Töchtern kamen sechs Enkel und inzwischen vier Urenkel. Mia kümmerte sich liebevoll um die Enkelkinder und sorgte dafür, dass am Familientisch niemand hungrig blieb. Freitags gab es Spaghetti Bolognese, samstags Suppe und sonntags ein Drei-Gänge-Menü mit Sauerbraten. Berühmt war ihre Buttercremetorte. Leo steuerte seine Spezialität bei: die „schwarze Suppe“ mit Blutwurst, die in der Familie aber nicht sonderlich beliebt war.

Bis vor einem halben Jahr stand die 91-Jährige noch selbst am Herd. Seit drei Wochen lebt das Ehepaar, das viele Jahre in Steinbüchel, Alkenrath und Schlebusch zu Hause war, gemeinsam in einem Leverkusener Seniorenheim. Dort feiern die beide am heutigen Dienstag ihre Gnadenhochzeit mit den Kindern bei Kaffee und Kuchen. Und auch ein Spaziergang steht auf dem Programm, so wie in den 70 gemeinsamen Ehejahren davor.