Leverkusener Brücke Hochwasser verzögert Stahl-Anlieferung

Leverkusen – Nicht das Virus, sondern das Hochwasser der vergangenen Wochen ist verantwortlich dafür, dass die ersten Stahlteile noch nicht in Leverkusen angeliefert wurden, die in China für die neue Autobahnbrücke vorgefertigt wurden. Die ziemlich großen Teile liegen laut Straßen-NRW-Sprecher Timo Stoppacher noch in Rotterdam und können frühestens bei niedrigem Wasserstand mit Schiffen über den Rhein angeliefert werden. Die Hochwasser-Phase wurde in den Bau-Zeitplan eingerechnet, sagt der Sprecher, dadurch gebe es insgesamt keine Verzögerung.



Ob das Virus den Bau der neuen Brücke behindern wird, sei unklar, so Stoppacher: „Wir wissen auch nicht, was da noch kommt“. Aber: Noch nicht alle Bauteile, die aus China kommen, sind schon in Europa. In Rotterdam im Hafen liegen bisher die Stahlteile für den Hohlkasten. Die Pylone sind noch nicht fertig.



Fast alle Brückenpfeiler seien fertiggestellt, bis auf eines von zwei Haupt-Fundamenten. Die Baugrube für den Pylonpfeiler auf der Kölner Seite stehe noch unter Wasser. (rar)