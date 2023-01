Leverkusener Jugendprojekt Young Stage startet wieder - diesmal mit einem Film

Leverkusen – Es ist knapp drei Jahre her, dass sie das Erholungshaus an vier Abenden ausverkauften. Damals, 2018, drehte sich alles um Fußball. Um Bayer 04. Um den ewigen Traum, vom Bolzplatz kommend irgendwann Fußballprofi zu werden, erzählt im Musical „1904“.

Dieses Mal, im nächsten Anlauf, geht es den Mitgliedern des Leverkusenern Musicalprojektes Young Stage nun um noch mehr: Im Mittelpunkt steht die Suche nach dem Weg, mit dem die vielerorts reichlich verkorkste Welt im großen Stile besser gemacht werden kann.

Film statt Musical

Es ist auch kein Musical, mit dem das Young-Stage-Team, begleitet und betreut auch vom „Leverkusener Anzeiger“, dieses Mal punkten will. Es ist ein Film, der im Dezember 2022 am liebsten in den Kinos gezeigt werden soll. Sein Titel: „12 Humans“. Zwölf Menschen.

Sein Inhalt: In einer tatsächlich besseren Zukunft setzen sich zwölf Menschen zusammen und blicken zurück aufs Jahr 2020, in dem sie sich zusammengerauft und einen Plan entwickelt hatten, mit dem der von Klimakrise, von gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Verwerfungen und nicht zuletzt von einer Pandemie gebeutelte Planet nachhaltig auf den richtigen Weg gebracht werden konnte.

Crowdfundig geplant

Beteiligt an „12 Humans“ sind einmal mehr junge Menschen aller Schulformen, Gesellschaftsschichten und jeglicher Herkunft, die an den Dreharbeiten sowie den Vorbereitungen zum Film mitwirken werden. Und auch wenn es recht ambitioniert klingt, was da bislang erdacht wurde: Der Leverkusener Arthur Horváth als künstlerischer Leiter des Projektes blickt optimistisch in die Young-Stage-Zukunft: „Wir haben Young Stage bislang bereits dreimal erfolgreich und von Mal zu Mal größer aufgelegt. Das hätte niemand von uns so erwartet.“

Entsprechend sei es nicht verkehrt, die Ziele erneut ein Stück höher anzusiedeln. Darauf abzielend lautet der Slogan, der mit „12 Humans“ einhergeht denn auch: „Wenn Dir Deine Träume keine Angst machen, sind sie nicht groß genug.“

Erster Trailer ist zu sehen

Was bislang fix ist: Auf der Homepage des Projektes (siehe unten) sind ein erster Trailer zum geplanten Film, ein Video zu dessen Handlung sowie eine gut einstündige professionelle Dokumentation zur Produktion des „1904“-Musicals und zu Young Stage allgemein zu sehen.

Nach den kommenden Sommerferien soll ein Crowdfundig aufgezogen werden, sprich: Die Teilnehmenden an Young Stage sammeln über das Internet Geld für ihr „12 Humans“-Projekt, das am Ende in die Filmproduktion fließt. Und dann geht es auch wieder mit dem Zusammenbringen von jungen Menschen los, die sich gemeinsam und ohne Vorurteile und Ressentiments gemeinsam dem Gelingen der Sache widmen.

Weitere und neue Informationen werden in den kommenden Wochen und Monaten nach und nach veröffentlicht und von uns begleitet.

www.12-humans.com

www.young-stage-leverkusen.de