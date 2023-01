Medaillengewinner in Leverkusen TSV Bayer 04 ehrt 50 Nachwuchssportler

Leverkusen – Unter Motto „Young Stars“ fand in der Kurt-Rieß-Halle nach zwei Jahren Coronapause wieder die Jugendehrung des TSV Bayer 04 statt. Insgesamt 50 Nachwuchshoffnungen hatten im Jahr 2021 international einen Platz unter den ersten Fünf belegt oder national eine Medaille gewonnen – nun wurden sie vom Verein für ihre Erfolge ausgezeichnet. Sie holten auf Bundesebene 34 Deutsche-Meisterschaftstitel sowie 13 Silber- und zehn Bronzemedaillen.



Auf internationaler Ebene schwamm Para-Schwimmer Taliso Engel bei den Paralympics in Tokio vorneweg und holte Gold über 100 Meter Brust. Rhönradturnerin Ella Köhler errang mit der Mannschaft einen Weltmeistertitel. Auch im Handball, in der Leichtathletik und Rhythmischen Sportgymnastik wurden Erfolge gefeiert.



Anne Wingchen moderiert



Moderiert wurde der Abend von TSV-Geschäftsführerin Anne Wingchen, die gemeinsam mit dem Vereinsvorsitzenden Klaus Beck unter anderem Bürgermeister Bernhard Marewski, Internatsleiterin Steffi Nerius und Jurymitglied Gero Steinmetz begrüßte.



„Nachwuchssportler des Jahres“ Maurice Wetekam mit Internatsleiterin Steffi Nerius. Copyright: TSV B04

Traditionell gingen Auszeichnungen an vier Sportlerinnen und Sportler plus ein Team. Dem 15-jährigen Para-Schwimmer Maurice Wetekam überreichte Internatsleiterin Steffi Nerius den Award als „Bester Nachwuchssportler 2021“. Wetekam gewann bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften viermal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze. Bei den Kurzbahnmeisterschaften holte er sechsmal Gold und einmal Silber. „Mein nächstes großes Ziel sind die Paralympics“, kündigte der junge Schwimmer an. „Beste Einzelsportlerin“ wurde Ella Köhler, die bei der „IRV Trophy“, der digitalen Alternative zur Präsenzmeisterschaft, Weltmeisterin mit der Mannschaft wurde. Klaus Beck überreichte ihr die Auszeichnung.



Das „Beste Nachwuchsteam“ kommt aus der Leichtathletik: Bürgermeister Bernhard Marewski gratulierte Luca Brill und Felix Lehmann, die mit der U 16 9-Kampfmannschaft Deutsche Vizemeister wurden.



Der „Talent Award“, überreicht durch Gero Steinmetz, ging an die RSG-Sportlerin Olivia Misterek. Die Zehnjährige belegte mit der Mannschaft im Turntalentschulpokal den ersten Platz und wurde Zweite beim Mehrkampf.



„Kolibri-Award“ an Boxer



Ein Höhepunkt des Abends war die Vergabe des „Kolibri-Awards“ an Ayoub Qalandari für sein soziales Engagement. Der Boxer flüchtete mit 13 Jahren alleine aus Afghanistan vor den Taliban. Als Neuntklässler sammelte er für andere Geflüchtete in der Fußgängerzone Geld. Inzwischen hat er seine Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger abgeschlossen und arbeitet im St. Martinus Krankenhaus. Zudem absolviert er viermal die Woche sein Training und wurde zuletzt Dritter bei den Deutschen Meisterschaften.



Klaus Beck richtete Glückwünsche an alle Nachwuchssportlerinnen und -Sportler: „Allen Athletinnen und Athleten gratuliere ich ganz herzlich zu den hervorragenden Leistungen gerade vor dem Hintergrund der schwierigen Lage durch die Pandemie. Wir verfolgen die Nachwuchsbereiche mit viel Freude und wir setzen weiterhin alles daran, dass ihr euch bei uns wohlfühlt.“ (dre)