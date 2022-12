Neubau der Autobahnbrücke Der Kran steht jetzt auf Leverkusener Seite

Leverkusen – An der neuen Brücke der Autobahn 1 wird jetzt wieder mit schwerem Gerät auf der Leverkusener Seite gearbeitet. Jetzt werden auch auf dieser Rheinseite Hohlkästen eingesetzt, auf denen später die Fahrbahn ruhen wird. Die bis zu 230 Tonnen schweren Einzelteile aus Stahl werden mit einem großen gelben Kran vorsichtig in Position gehoben, der zuvor ein paar Wochen auf Kölner Seite zum Einsatz gekommen ist. Die letzte große Montage auf Leverkusener Seite war Anfang März, als ein Stahlelement mit hydraulischen Hebemaschinen über der Autobahn 59 eingesetzt wurde.



Laut Planung soll 2023 die erste Brücke fertig sein, bis 2027 die zweite, weitgehend baugleiche Brücke. Ob das gelingt, ist ungewiss. Der Krieg in der Ukraine sorgt für Lieferengpässe.

Zum Einsatz kommt ein neuer 700-Tonnen-Kran eines Kölner Kranverleihers. Der wurde jetzt in Köln ab- und in Leverkusen wieder aufgebaut. Leider lässt sich der Kran nicht ohne weiteres aus der Nähe betrachten: Ans Rheinufer kommt man derzeit nicht so einfach, denn die Pontonbrücke über die Wupper in Rheindorf an der Unterstraße ist immer noch nicht einfach und legal passierbar, weil sie seit dem Hochwasser letztes Jahr gesperrt ist.