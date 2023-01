Neue Kölschgläser mit Opladen-Logo

Fünf Gastronomen aus Opladen zieren ihre Kölschgläser ab sofort mit ihrem Stadtteillogo und dem Slogan „Opladen, hier fühl´ ich mich wohl“. Marlene Dettinger von der Stadtschänke präsentierte gemeinsam mit Michael Fritscher die neuen Gläser. Sie sind die Initiatoren der Aktion. Für diese Idee konnten sie vier weitere Wirte aus dem Opladener Zentrum begeistern. Gabriela Chelu von der Pinte, Andreas Jüdt vom Irish Pub in der Karlstraße, Heimo Förster vom Schmalztöpfchen sowie Marcus Rehn vom Stilbruch sind mit von der Partie. „Wir sind Opladen und das möchten wir unseren Gästen auch zeigen“, erklärt Jüdt, der in seinem Irish Pub in der Karlstraße auch Kölsch ausschenkt. Rund 1000 Gläser wurden mit dem Logo bedruckt, weitere sollen folgen. „Wir freuen uns sehr über die Identifikation mit dem Stadtteil und dass die Gastronomen dies nun auch nach außen sichtbar machen“, freut sich Opladens Stadtteilmanagerin Silke de Roode. Bei weiteren Treffen sollen weitere Aktionen geplant werden. Unter anderem soll ein Gastronomieführer für Opladen herauskommen - nicht zuletzt für die neuen Studenten am Campus. (pg) Foto: Stadt Leverkusen