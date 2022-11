Bengalische Feuer beim Fanmarsch am Rialto Boulevard

Leverkusen – Nicht nur die Außentemperatur war schon am Morgen heiß: Auch die Stimmung beim Marsch der Fans von Bayer 04 Leverkusen von der Wiesdorfer City zum Stadion war aufgeheizt. Laut Schätzungen der Polizei kamen rund 1000 Teilnehmer - und sie hatten einiges an Pyrotechnik mitgebracht. „Es ist bislang niemand groß zu Schaden gekommen“, resümierte ein Polizeisprecher um 14.30 Uhr. „Die Beamten vor Ort haben aber Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet.“ Schließlich sei das Abbrennen von Pyrotechnik in der Öffentlichkeit verboten. Festgesetzt wurde aber laut Polizeiangaben niemand.



Fanmarsch am Ausgang der Fußgängerzone. Copyright: Timon Brombach

„Bislang verlief der Marsch weitgehend friedlich“, so der Polizeisprecher. Anders haben das Reporter und Fotograf vor Ort wahrgenommen, die von einer aggressiven Stimmung auch gegen sie persönlich berichten. Auch der Alkoholpegel sei selbst zu früher Stunde schon hoch gewesen.



In der Bayarena wird um 15.30 Uhr das erste Heimspiel der Bundesliga-Saison von Bayer 04 Leverkusen gegen den FC Augsburg angepfiffen.