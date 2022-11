Leverkusen – Nie war es ersehnter als bei dieser Hitzewelle: das erste kühle Bier auf der Opladener Bierbörse. Traditionell zapfte Oberbürgermeister Uwe Richrath pünktlich um 17 Uhr am Freitag das erste Bier mit der perfekten Schaumkrone. Das Fest sei eine „extrem große Marke für Leverkusen“, betonte er. Ansonsten war es am späten Nachmittag nicht nicht so voll auf der Wiese an der Wupper – was auch daran liegen könnte, dass Schatten ein rares Gut war.

Lediglich um die Pavillons herum oder am Rand der Kastanien- und Lindenallee konnte man der prallen Sonne entfliehen. Langsam bildeten sich gegen 18 Uhr die ersten Schlangen vor den knapp 40 Bierständen. Bis Montag kann auf der 35. Opladener Bierbörse wieder gemeinsam angestoßen werden: Über 100 verschiedene Bierspezialitäten fließen dafür in diversen Biergärten an der Schusterinsel aus den Zapfhähnen.

Auch der „Meister“ ist wieder dabei

Kult-Bühnenprogramm-Highlight ist Guildo Horn mit seinen Orthopädischen Strümpfen – am Montagabend steht er um 20 Uhr zum 26. Mal hier auf der Bühne. Am Sonntag treten um 19 Uhr die Kölschrocker von Brings auf. Das Gelände an der Schusterinsel ist am Samstag von 15 bis 24 Uhr sowie am Sonntag und Montag jeweils von 15 bis 23 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Jugendliche unter 16 Jahren haben nur in Begleitung ihrer Eltern Zutritt zur Bierbörse, heißt es. Hunde dürfen aus Tierschutzgründen nicht mit auf das Gelände gebracht werden. (tmb/aga)