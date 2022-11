Gastro-Tipp Leverkusen Im „Casa Ibérica“ gibt es mediterrane Feinkost und guten Wein

Leverkusen – Beim Betreten des kleinen und unscheinbaren portugiesischen Feinkostgeschäfts steigt einem sofort der intensive, aber nicht aufdringliche Geruch von Schinken und Käse in die Nase. Die Einrichtung zeigt direkt, dass es sich hierbei nicht um einen gewöhnlichen Laden handelt. An den Wänden stehen hölzerne Regale mit Konserven, typisch portugiesischen Lebensmitteln, einer große Auswahl an verschiedensten Weinen und auffällig bemaltem Geschirr aus Keramik.

Woher kommt der Name Casa Ibérica?

Samuel Batista: Casa bedeutet auf Deutsch „Haus" und das Wort „Ibérico“ bezieht sich auf die iberische Halbinsel. 85 Prozent der Produkte in meinem Geschäft kommen aus Portugal, die restlichen aus Spanien.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, einen Laden mitten in Opladen zu eröffnen?

Ich bin gelernter Gastronom und habe schon mein Leben lang in der Gastronomie gearbeitet. Aber ich wollte mir etwas Eigenes aufbauen und die Leute nicht nur bedienen, sondern auch meine eigenen Produkte verkaufen. Außerdem komme ich selbst aus Portugal und wollte mit meinem Laden und Produkten ein Stück Heimat nach Deutschland bringen. So habe ich am 3. April 2018 mein Geschäft eröffnet.

Farbenfroh präsentiert sich das Interieur. Copyright: Michael Wand

Wieso haben Sie sich für diese Lage entschieden?

Ich wohne in einer Nebenstraße des Ladens und bin dadurch auf das leerstehende Lokal aufmerksam geworden. Opladen hat viele schöne Ecken und die Wilhelmstraße ist meiner Meinung nach eine der schönsten.

Was ist das Besondere an Ihrem Geschäft?

Mit meinem Laden möchte ich ein Stück Portugal in Opladen verkaufen und meinen Kunden Produkte mit Qualität bieten. Ich importiere meine Artikel ausschließlich von kleinen Unternehmen, zu denen ich enge Verbindungen habe. Das Feinkostgeschäft lebt hauptsächlich von meinen Stammkunden, die jeden Tag fleißig einen Kaffee und eine Kleinigkeit zu essen kaufen. Ich verlasse mich auf die Mundpropaganda und will, dass Menschen mein Geschäft weiterempfehlen, weil sie begeistert und zufrieden waren.

Was kommt bei Ihnen auf den Teller und ins Glas?

Auf den Teller kommen bei mir Spezialitäten, wie zum Beispiel Pastel de Nata, ein kleines Törtchen aus Blätterteig, Tapas, Käse und auch Schinken. Generell findet man bei mir jede Art von mediterranen Speisen. Zu trinken kann ich Kaffee und Säfte anbieten.

Auch Weinfreunde kommen auf ihre Kosten. Copyright: Michael Wand

Was ist das meist gekaufte Produkt?

Bei meinen Kunden sind das die Weine, die ich von kleinen Weingütern aus Portugal importiere. Bestimmte Sorten bekommt man nur bei mir und nicht etwa in einem gewöhnlichen Supermarkt. Auch der Serrano-Schinken kommt bei den Besuchern sehr gut an. Abseits von Lebensmitteln bietet das Keramikgeschirr für viele Besucher einen großen Anreiz.

Das Feinkostgeschäft Casa Ibérica, Wilhelmstraße 20, ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, sonntags und montags ist es geschlossen.