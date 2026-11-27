In „Shockheaded Peter“ wird Erziehung zur Geisterbahn. Eigentlich wollen diese Eltern nur das perfekte Kind. Schön soll es sein, stark, wohlerzogen – am besten eine möglichst gelungene Verlängerung ihrer selbst. Stattdessen geraten sie ins „Shock Headed Land“, einen heruntergekommenen Vergnügungspark, in dem ein dämonischer Direktor, verkörpert von Patrick Hellenbrand, im rot-schwarz gestreiften Zirkusanzug durch eine Geisterbahn aus missratenen Erziehungsidealen führt. Und aus Hoffmann Motiven. So wartet dort auch jener Struwwelpeter (Manuela Stüßer), dessen ungekämmtes Haar und grotesk lange Fingernägel zum Bilderbuchgedächtnis von ganzen Generationen gehören. Und zur Erziehung?

Aus dem Wunsch nach Ordnung wird immer schneller Kontrollverlust. Regisseur Gustav Rueb findet dafür einen ziemlich klugen Ort. Das kleine Kassenhäuschen von „Shock Headed Land“, Straßenlaternen im Halbdunkel, grelle Kostüme, blutige Hasenohren und zerrissene Strumpfhosen, ergeben eine Welt zwischen Freakshow, Zirkus und Horrorfilm. Aus der Drohkulisse wird auf der Forum-Bühne eine tatsächliche Attraktion: Wer hier eintritt, bekommt vorgeführt, wohin der Wunsch führen kann, Kinder vollständig zu formen und zu kontrollieren. Und der Direktor für Strichliste mit Kreide darüber.

Forum: Die Tiger Lillies liefern den Soundtrack zum pädagogischen Albtraum

Musikalisch lebt „Shockheaded Peter“ genau von diesem Widerspruch. Die Geschichten handeln von verhungernden, verbrennenden, verblutenden oder anderweitig zugrunde gehenden Kindern – dazu erklingt Musik, die manchmal fast beschwingt daherkommt. Martyn Jacques und die Tiger Lillies haben dafür eine eigenartige Welt zwischen Vaudeville, Moritat, Kabarett, Punk und Zirkusmusik geschaffen. Spielen mit traditionellen Formen und ziehen sie ins Schiefe. Eine kleine Band gibt den Songs unter der Leitung von Matthias Flake viel Transparenz. Das Ganze darf schmutzig und schräg sein, klingt aber nicht einfach rumpelig.

Am deutlichsten zeigt sich die Konsequenz dieser Bearbeitung dort, wo die bekannten Geschichten noch brutaler enden als bei Hoffmann. Elias Naglers Daumenlutscher verliert nicht nur die Finger, sondern stirbt am Blutverlust. Der fliegende Robert (Saskia Podzielny) explodiert zu Konfetti. Zappel-Philipp (Stüßer) liegt am Ende unter dem Tisch, nimmt das Tischtuch gleich mit und Hanns Guck-in-die-Luft kommt ebenfalls nicht mehr zurück. Diese Verschärfungen sind so drastisch, dass sie irgendwann nicht mehr als ernsthafte Strafe gelesen werden können. Die Logik der sogenannten schwarzen Pädagogik wird nicht bestätigt, sondern bis zur völligen Absurdität weitergedreht.

Ach so: Nur Erwachsene spielen die Kinder und das verstärkt diesen Effekt noch. Die übergroßen Requisiten – Schere und Co. – und grellen Kostüme zitieren Hoffmanns Illustrationen – zerlegen sie zugleich. Unter all dem schwarzen Humor steckt deshalb eine erstaunlich heutige Frage: Was passiert, wenn Erwachsene ihre Vorstellung vom richtigen Kind so wichtig nehmen, dass das Kind selbst darin kaum noch vorkommt? „Shockheaded Peter“ beantwortet sie nicht pädagogisch, sondern mit 75 Minuten zerlegendem Kontrollverlust. Und genau deshalb wirkt der alte „Struwwelpeter“ im Horrorland plötzlich quicklebendig.