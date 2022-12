Sperrungen am Wochenende Umleitungen rund um das Autobahn-Kreuz Leverkusen-West

Leverkusen – In nächster Zeit wird es im Zuge der Umbauarbeiten im Autobahnkreuz Leverkusen-West mehrfach zu Umleitungen und Sperrungen kommen. Seit Donnerstagmorgen, 5 Uhr, hat sich die Verkehrsführung auf der Leverkusener Rheinbrücke in Fahrtrichtung Dortmund geändert: Die rechte Fahrspur wird zur Ausfahrtspur nach Leverkusen und zur A59. Die zwei linken Fahrspuren führen weiter geradeaus.

Von Freitagabend, 7. August, 22 Uhr, bis Montagmorgen, 10. August, 5 Uhr, werden gesperrt: Die Verbindung von der A1 aus Köln auf die A59 nach Düsseldorf; die Verbindungen von A59 aus Düsseldorf auf die A1 in beiden Richtungen; die Auffahrt von Rheinallee und Westring zur A1 und zur A59. Nicht betroffen sind hingegen die Abfahrt von der A1 aus Köln kommend nach Leverkusen und die Verbindung von der A1 von Dortmund her auf die A59 in Richtung Düsseldorf. Zur besseren Verkehrslenkung wird die A59 in Fahrtrichtung Leverkusen ab der Anschlussstelle Rheindorf voll gesperrt. Der Verkehr von Düsseldorf her wird am Autobahndreieck Monheim-Süd auf die A542 zur A3 umgeleitet.

Anlass für die Sperrungen am Wochenende ist der Abbau einer Schalung an der neuen Brücke von der A1 zur A59, die kurz vor der Fertigstellung ist. Die Arbeiten erfolgen von den darunter liegenden Fahrspuren der A1 aus, die daher gesperrt werden müssen. An den beiden folgenden Wochenenden wird die A1 dazu jeweils in einer Fahrtrichtung voll gesperrt. (ger)