Leverkusen – 180.000 Euro erhält die Stadt Leverkusen für die Entwicklung der westlichen Innenstadt vom Land Nordrhein-Westfalen. CDU-Landtagsabgeordneter Rüdiger Scholz sagt: „Die City ist nicht nur ein Aushängeschild, sondern auch ein Ort der Begegnung für die Menschen. Corona hat vor allem den Einzelhandel stark getroffen und die Konkurrenz mit den großen Onlineanbietern drastisch verschärft. Das Förderprogramm ist deshalb für unsere Händlerinnen und Händler, aber auch die Bürgerinnen und Bürger, ein echter Lichtblick.“

Das Geld stammt aus dem „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen“, das die Landesregierung 2020 aufgelegt hat. Nun, in 2022, ist es der dritte Programmaufruf. Zu Anfang waren es 70 Millionen Euro, die im Sommer 2020 bereitgestellt wurden, dann 30 Millionen Euro und nun 24,9 Millionen Euro. Städte und Gemeinden sollen in die Lage versetzt werden, „den Corona-bedingten Folgen in unseren Innenstädten und Zentren aktives Handeln entgegen zu setzen“, erklärt das Ministerium für Heimat und Kommunales auf seiner Webseite. Mit dem Geld könnten beispielsweise Ladenlokale angemietet werden. (aga)