Es kann in dieser Woche sehr stürmisch werden in Leverkusen, hier Bilder von den Stürmen Mitte Februar.

Leverkusen – Es wird erneut ungemütlich: In Leverkusen und dem Rheinland warnt der Deutsche Wetterdienst auch am Donnerstag bis in den Abend vor Sturmböen. Laut DWD könnten Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 bis 70 Kilometern pro Stunde aus südwestlicher Richtung und später auch aus westlicher Richtung auftreten.



Die Warnung gilt bis 20 Uhr. Auch in den nächsten Tagen soll es regnerisch bleiben.



Das könnte Sie auch interessieren:

Online-Supermärkte Anzeige Diese fünf Dienste liefern in Leverkusen Lebensmittel zur Haustür von Hendrik Geisler

Staus in Leverkusen Anzeige Alle Infos zu Sperrungen am Willy-Brandt-Ring und der A3-Ausfahrt von Ralf Krieger

Tief Antonia zieht durch Leverkusen Anzeige Das rät die Verbraucherzentrale bei Sturmschäden von Agatha Mazur

Erst Mitte Februar sind mehrere Sturmtiefs hintereinander über Deutschland hinweggezogen und hatten großen Schaden angerichtet. Leverkusen war dabei glimpflich davon gekommen. Hier wurde beispielsweise ein Dach abgedeckt und Schilder und Bäume umgeknickt. (aga)