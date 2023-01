Leverkusen – Es staut sich auf den Straßen: Noch die ganze Woche ist der Willy-Brandt-Ring zwischen dem Autobahn-Anschluss Leverkusen-Zentrum und der Carl-Duisberg-Straße in Richtung Bayerkreuz gesperrt, im Bereich der Bahnbrücke ist er gar nicht befahrbar. Weder mit Rad noch mit dem Auto. Um die Straßen der Umgebung zu entlasten sind die Ausfahrten Leverkusen-Zentrum aus beiden Richtungen von der A 3 geschlossen worden. Auf die Autobahn auffahren ist dort aber möglich.

Am Dienstagmorgen kommt noch ein langer Stau nach einem Auffahrunfall auf der A3 hinzu.

An der ganzen Strecke wurde am Wochenende gearbeitet. Hier zwischen Leverkusen-Mitte und Küppersteg. Copyright: Ralf Krieger

Autofahrer, die von der Autobahn nach Leverkusen wollen, müssen das entweder in Opladen oder in Leverkusen West (A 1) tun.



Die neue Eisenbahnbrücke ist fertig und soll bald verschoben werden. Copyright: Ralf Krieger

Sowohl der Zubringer an der Abfahrt Mülheim auf die Bundesstraße 8, als auch die Straßen an der Abfahrt Opladen waren in den vergangenen Tagen überlastet - und das dürfte auch in den nächsten Tagen mindestens zu den so genannten Stoßzeiten Standard sein, davon geht auch die Stadtverwaltung aus.



S 6 fällt ganz aus, RE 1 (RRX) und RE 5 werden nachts umgeleitet

Radfahrer werden im Berufsverkehr im Vorteil sein. Auch für Bahnfahrer gibt es Änderungen: Die S-Bahn S6 fällt die ganze Woche über zwischen Langenfeld und Köln-Mülheim aus. RE 1 (RRX) und RE 5 werden nur nachts umgeleitet.

Der Grund der Sperrung: Brückenbau überm Willy-Brandt-Ring. Copyright: Ralf Krieger

Der Willy-Brandt-Ring wird bis Freitag, 11. April um 5 Uhr zwischen der Carl-Duisberg- und Edith-Weyde-Straße für den Durchgangsverkehr vollgesperrt. Für den Ausbau des Rhein-Ruhr-Expresses wird die Brücke über dem Willy-Brandt-Ring komplett abgerissen und im Anschluss daran das neuen Brückenbauteil eingeschoben. Die Eisenbahnstrecke Köln-Düsseldorf, die durch Leverkusen-Mitte verläuft, ist dafür am Wochenende komplett still gelegt worden.



Überall an der Strecke wurde schon am Wochenende gearbeitet, etwa am Bahnhof. Der Brückenabriss war am Samstagmittag schon in vollem Gange, mit Schneidbrennern wird die alte Brücke abgetrennt und hydraulisch herausgehoben. Sofort beginnen dann die Arbeiten für ein Fundament für die neue Brücke aus Beton, die in ein paar Tagen an ihren endgültigen Platz geschoben wird.

Eine großräumige Umleitung wird ausgeschildert. Sie führt in beide Fahrtrichtungen über den Karl-Carstens-Ring - Gustav-Heinemann-Straße - Rathenaustraße - Europaring - Friedrich-Ebert-Straße.

Sperrstellen sind eingerichtet - Durchfahrt nur mit Sondergenehmigung

Da zwischen der Edith-Weyde- und Elisabeth-Langgässer-Straße auf dem Willy-Brandt-Ring keine Wendemöglichkeit besteht, wurde entschieden, dass dieses Teilstück des Willy-Brandt-Rings nur durch Anwohnende oder andere Anliegende, wie z. B. Eltern der anliegenden Schule und der Kitas, befahren werden darf. Gleiches gilt für die Edith-Weyde-Straße. Für beide Strecken ist eine schriftliche Durchfahrtsgenehmigung erforderlich. Die Sperrstellen zur Kontrolle sind rund um die Uhr besetzt.



Sperrung des Rad- und Fußweges

Der Rad- und Fußweg zwischen Edith-Weyde- und Carl-Duisberg-Straße wird ebenfalls im Zuge der Bauarbeiten gesperrt, so dass hier der Radverkehr sowie Fußgängerinnen und Fußgänger über die Gustav-Freytag-Straße - Körner-, Manforter und Carl-Duisberg-Straße geführt werden. Eine Umleitung ist ausgeschildert.