Umfrage bei Unternehmen Viel bessere Note für Leverkusen

Leverkusen – Die Senkung der Gewerbesteuer ist bei den Unternehmern sehr gut angekommen. Das geht aus der traditionellen Umfrage der Industrie- und Handelskammer hervor, deren Ergebnisse am Montag veröffentlicht wurden. Demnach verbessert sich die Durchschnittsnote der Stadt sehr deutlich, von 2,9 auf 2,5. Das bringt Leverkusen mit dem Rhein-Erft-Kreis an die Spitze des Kammerbezirks. Der Kreis konnte sich indes nur von 2,6 auf 2,5 verbessern, ist neben Leverkusen die einzige Gebietskörperschaft, die diesmal besser wegkommt als im vorigen Jahr. Köln bekommt wieder eine 2,7, der Rheinisch-Bergische Kreis mit 2,6 ein Zehntel schlechter.

Wichtiger als die Steuerlast ist für kleine und mittlere Unternehmen allerdings die Infrastruktur, wobei die Datenautobahn noch bedeutender ist als die Straßen. In beiden Bereichen ist aus Sicht der Unternehmen noch viel Luft nach oben – jedenfalls, was ihren Zustand angeht. An der Erreichbarkeit gibt es laut Umfrage nicht viel auszusetzen.

Zentrale Lage erfreut

Besonders positiv bewerten die Unternehmen auch die Nähe zu Kunden Erreichbarkeit ihrer Absatzmärkte. Dazu passt, dass die Nähe zu Zulieferern und Kooperationspartner als sehr gut bewertet wird. Auch mit der Anbindung an Bus und Bahn sind die Befragten zufrieden, obwohl an den Bahnhöfen der Stadt nur Regionalzüge und eine S-Bahn hält. Schulen und das Angebot an Weiterbildung kommen auch gut weg, allerdings macht sich inzwischen Unzufriedenheit mit der Qualifikation des Personals breit. Einen grundsätzlichen Mangel an Arbeitskräften sehen die Unternehmen laut Umfrage indes noch nicht. Die Stadt gilt als attraktiv bei Berufstätigen.

Nicht gut weg kommt der Standort bei den Kosten abseits von Löhnen und Gewerbesteuer. Mit den Gebühren für Wasser und Abwasser sind die Unternehmer nicht glücklich, auch die Energiekosten gelten als hoch. Besonders schlecht schneidet Leverkusen allerdings bei den Abfallgebühren ab. Bedenklich, weil dieser Punkt wichtig ist für die Unternehmen. Nicht gut weg kommt die Stadt in einem Punkt, der womöglich häufig unterschätzt wird: den Parkmöglichkeiten im direkten Umfeld der Firmen.