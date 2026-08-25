Drei hochmotorisierte VW Golf mit niederländischen Kennzeichen sollen am Sonntagnachmittag auf der A40 durch gefährliche Fahrmanöver aufgefallen sein. Zwei Polizeibeamte aus Krefeld, die privat auf der Autobahn unterwegs waren, nahmen die Verfolgung auf.

Bei einem Manöver musste ein unbeteiligter Autofahrer den Angaben der Polizei Düsseldorf zufolge eine Notbremsung machen, um einen Zusammenstoß mit einem der niederländischen Pkw zu verhindern. Einer der Fahrer soll sich zudem mit hoher Geschwindigkeit zwischen dem rechten und mittleren Fahrstreifen durch den Verkehr gedrängt haben, um die beiden anderen Fahrzeuge wieder zu überholen.

Mehrere Notrufe wegen der Fahrweise

Während der Fahrt gingen laut Polizei weitere Notrufe von Verkehrsteilnehmern ein. Die Anrufer schilderten demnach ebenfalls die gefährliche Fahrweise des Trios.

Im Autobahnkreuz Moers wechselten die drei Fahrzeuge auf die A57 in Richtung Köln. Zwei der Golf fuhren anschließend auf die Tank- und Rastanlage Geismühle. Dort hielten die beiden Krefelder Polizeibeamten die Fahrer bis zum Eintreffen von Einsatzkräften der Autobahnpolizei Düsseldorf fest.

Bekannte wollten Kontrollen stören

Während der Kontrollen kamen nach Polizeiangaben weitere Personen hinzu, die offenbar mit den Tatverdächtigen bekannt waren. Sie versuchten demnach, die polizeilichen Maßnahmen zu stören. Einsatzkräfte erteilten ihnen Platzverweise.

Der dritte Fahrer konnte kurze Zeit später an der Anschlussstelle Bovert von der A57 durch Polizeikräfte angetroffen und außerhalb der Autobahn angehalten und kontrolliert werden.

Bei den drei Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei um syrische Staatsbürger im Alter von 20, 23 und 25 Jahren, die in den Niederlanden wohnen. Gegen alle drei wurden Strafanzeigen wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen gestellt.

Die Polizei beschlagnahmte die drei Fahrzeuge sowie die darin installierten Dashcams. Zudem mussten alle drei Fahrer Sicherheitsleistungen hinterlegen. Die Ermittlungen dauern an. (jv)