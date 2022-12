Ab jetzt geht es um Paris Bergneustädter Duda gehört zum Silber-Team von Tokio

Tokio/Bergneustadt – Für seine Mannschaftskollegen Timo Boll, Dimitri Ovtcharov und Patrick Franziska war es keine Frage: Benedikt Duda gehört zum Team und mit auf das Abschlussfoto nach der Siegerehrung bei den Olympischen Spielen in Tokio. Der Bergneustädter war Ersatzspieler in dem erfolgreichen deutschen Tischtennisteam, das erst im Finale durch China gestoppt werden konnte. Doch als Ersatzspieler bekam man in Tokio keine Medaille. „Meine Teamkollegen haben aber schon vor dem Finale gesagt, dass ich meinen Anzug für die Siegerehrung anziehen soll“, erzählt Duda. Damit das Foto stimmt, hatte ihm Ovtacharov die Bronzemedaille, die er im Einzel gewonnen hatte, umgehängt.

Denn dass der Bergneustädter ein wichtiger Bestandteil des Teams war, daran bestand kein Zweifel. Drei Wochen hatten die vier Männer in dem Appartement im olympischen Dorf auf engstem Raum verbracht. In der Halle hatte Duda vor jedem Match Timo Boll eingespielt. „Anschließend habe ich selbst trainiert“, sagt er. Wenn in drei Jahren die nächsten Olympischen Spiele in Paris stattfinden, dann möchte der Spitzenspieler des TTC Schwalbe Bergneustadt, persönlich für Punkte sorgen. „Das Training für Paris beginnt für mich mit dem Wochenstart“, sagt er. Am Samstagabend hatte eine große Delegation des Deutschen Tischtennisbundes die Spieler und Offiziellen am Frankfurter Flughafen mit Transparenten begrüßt.

Nur eine kurze Pause

„Es war eine coole Zeit“, sagt der 27-Jährige. Und das, auch wenn man sich aus Sorge vor einer Infektion mit dem Corona-Virus nur eingeschränkt im Dorf und in der Halle bewegt konnte. Dort habe er seinen beiden Bergneustädter Teamkollegen Alvaro Robles (Spanien) und Alberto Mino (Ecuador) mal zugewunken. Mit Handballer Paul Drux, mit dem er in eine Klasse der Gesamtschule Marienheide gegangen war, habe er einmal ein paar Worte wechseln können. „Wir haben uns direkt wiedererkannt“, berichtet Duda lachend.

Für ihn gibt es nun nur eine kurze Pause, denn ab kommendem Montag spielt er den WTT Contender in Budapest, ehe er am Samstag, 21. August, beim TTC Neu-Ulm mit den Schwalben in die Bundesliga-Saison startet. Ende des Monats steht noch die deutsche Meisterschaft in Bremen an.