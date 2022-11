Abschluss der Gebetswoche Musikerin Diana König gab in Derschlag ein Konzert

Gummersbach – „Ich beginne den Abend mit einem Gebet – in Liedform“, sagte die Bornheimer Musikerin Diana König am vergangenen Samstagabend im Gemeindehaus der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Derschlag beim Abschlusskonzert der Allianz-Gebetswoche der Evangelischen Allianz. Daran hatten sich die evangelischen Gemeinden Bergneustadt und Wiedenest, die freikirchlichen Gemeinden Hackenberg, Wiedenest und Derschlag sowie die evangelische Gemeinschaft und die KFO-Lokalkirche Bergneustadt beteiligt.

Rund 40 Gäste beim Konzert

Zuvor hatte Pastor Dr. Peter von Knorre die rund 40 Gäste am „Abend des Sabbat“, dem Thema der Gebetswoche, eingeladen, gemeinsam mit ihm und Diana König zur Ruhe zu kommen und den Vorabend des Sonntags mit einer Konzertlesung zu genießen.



„Ich habe die Fähigkeit, die Wunder in der Welt zu entdecken und die Sehnsucht, diese in Worte zu fassen“, schilderte König. Abwechselnd las die Autorin aus ihren Büchern „Deine Seele will blühen“ und „Deine Seele will leuchten“ und ergänzte die Textpassagen mit selbstgeschriebenen Musikstücken. Mit klarem Mezzosopran begleitete sie sich selbst am Keyboard und an der Gitarre.

In äußerst plastischen Bildern schilderte sie Begebenheiten aus dem Alltag und entwickelte auf faszinierende Weise Parallelen von der Natur zum menschlichen Leben. So wurde die Wohnzimmertür im Haus einer Freundin, durch die im Frühjahr Blütenblätter hereinwehten, zur Verbindungstür der eigenen Seele zu Gott: „Menschen können wie Gärten sein, die wachsen und sich stetig verändern.“



Lange To-do-Listen und Neujahrsvorsätze

An anderer Stelle beschrieb König die Schwierigkeiten mit endlosen To-do-Listen und guten Vorsätzen zu Beginn eines Jahres, ohne den eigenen Körper zu spüren und Frieden zu finden. Da helfe nur durchatmen und freundlich zu sich zu sein: „Dieses Jahr schenkt mir 365-mal einen neuen Morgen.“ So bezog die angehende Atemtherapeutin ihre Zuhörerschar gleich in praktische Atemübungen ein: „Atem hat Energie und Atmen ist Leben.“

Beeindruckend war der Vergleich eines abgebrochenen Korallenastes mit Brüchen im menschlichen Leben. So wie das Bruchstück dann überaus schnell wachse, könnten auch Menschen neu austreiben: „Zerbrochenes kann besonders stark machen.“ So wie eine Amaryllis sich immer wieder zum Licht drehe, könnten auch Menschen ihren Blick vom Dunkel immer wieder in das Licht wenden: „Menschenkinder sind Himmelskinder.“