Kalsbach – Ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 46 zwischen der Einmündung Gummersbacher Straße (B 256) und der Ortslage Niedernhagen hat am Samstagmorgen zwei schwerverletzte Autofahrer gefordert.



Wie die Polizei ermittelt hat, befuhr ein 24-jähriger Mann aus Wiehl-Marienhagen mit seinem Renault-Paketwagen um 7.40 Uhr die Kreisstraße in Richtung Niedernhagen. In der Gegenrichtung war zum gleichen Zeitpunkt ein 22-jähriger Autofahrer aus Gummersbach in Richtung Gummersbacher Straße unterwegs. Auf einem geraden Teilstück der Kreisstraße kam es zum frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Kleintransporter wurde durch die Wucht des Aufpralls über die Gegenspur hinaus in die Böschung geschleudert.

Feuerwehr setzte schweres Gerät ein

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 22-Jährige schwerste Verletzungen und musste durch die alarmierte Feuerwehr aus seinem Opel Corsa befreit werden. Die 30 Einsatzkräfte der Marienheider Wehr mussten schweres Gerät einsetzen, um den jungen Mann zu befreien. „Wir haben beide Türen der Fahrerseite mit hydraulischem Werkzeug geöffnet und die B-Säule entfernt“, berichtet Einsatzleiter Carsten Fuhr.



Der Verletzte wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen ins Gummersbacher Krankenhaus eingeliefert. Der 24-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Engelskirchener Krankenhaus transportiert. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem 22-jährigen Gummersbacher Hinweise auf Alkohol- und Drogenkonsum. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an.

Die Kreisstraße 46 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 11.55 Uhr gesperrt. An den beteiligten Fahrzeugen, die durch die Polizei zur Beweissicherung sichergestellt wurden, entstand Totalschaden. Die völlig zerstörten Fahrzeuge waren weit voneinander entfernt liegen geblieben, dazwischen war die Fahrbahn mit Autoteilen übersäht, eine Leitplanke wurde erheblich eingedellt.



Die Feuerwehr blieb zur Reinigung der Unfallstelle noch bis zum Abtransport der Unfallwracks, die beide sichergestellt wurden. Im Einsatz waren die Einheiten Marienheide und Kalsbach sowie der Einsatzleitwagen aus Kempershöhe. Außerdem zwei Rettungswagen sowie zwei Notärzte und zahlreiche Polizeibeamtinnen und -beamte.