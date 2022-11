Bauprojekt Wipperfürth Richtfest nach sechs Monaten Bauzeit gefeiert

Wipperfürth – Das Bauprojekt der Volksbank im Bergischen Land an der Seilerstraße liegt gut im Zeitplan. Am Dienstagmittag verkündete Dachdeckermeister Joachim Goldmund den Richtspruch und zerschmetterte ein Glas Rotwein an den Außenwänden der Zwillingsbauten.

Wie berichtet, errichtet die Bank mit Sitz in Remscheid im Siebenborn zwei Neubauten mit jeweils acht Eigentumswohnungen. Der Spatenstich für das Hansehaus und das direkt benachbarte Wipperhaus fand im Mai statt. „Seither gab es einen großartigen Fortschritt der Bauarbeiten“, freute sich Volksbank-Vorstand Lutz Uwe Magney, der das Richtfest eröffnete. Aktuell laufe der Innenausbau auf Hochtouren.

Hohe Nachfrage nach zentrumsnahen Wohnungen

Die 16 Wohnungen sind zwischen 84 und 119 Quadratmeter groß und kosten bis zu 375 000 Euro. Sie werden unmittelbar nach ihrer Fertigstellung von der Bank an die neuen Eigentümer übergeben. „Momentan sind wir zuversichtlich, dass wir die letzte Wohneinheit im kommenden April oder Mai überlassen können“, berichtete Architekt Andreas Bona. Der Großteil der Wohnungen sei bereits verkauft, die übrigen zumindest reserviert, hieß es von Seiten der Volksbank. Das Grußwort für die Stadtverwaltung übernahm der Beigeordnete Dirk Kremer. Er wies auf die weiterhin hohe Nachfrage nach zentrumsnahen Wohnungen hin. Vor der Errichtung der dreigeschossigen Zwillingshäuser hätten die Bauherren zudem neue Wege beim Einvernehmen mit den Nachbarn eingeschlagen. Die Planung sei von den Bürgern im Siebenborn begleitet worden.