Eine Stimme ist so jung, wie sie sich fühlt. Man habe schon erwogen, den Chor in „Forever Young Voices“ umzutaufen, scherzt Chorleiter Tobias Mauksch. Das älteste Mitglied des Ensembles, das vor einem Vierteljahrhundert als Jugendchor des Voices-Projects gegründet wurde, ist nämlich auch schon 42 Jahre alt. Die derzeit 17 „jungen“ Voices unterscheiden sich vom 70-köpfigen „The Voices“-Hauptchor eher durch die familiäre Atmosphäre als durch das Alter oder den Musikgeschmack.

Am kommenden Samstag, 19. September, 18.30 Uhr, feiern die Young Voices ihr 25-jähriges Bestehen mit einem Konzert in der Aula der Realschule Bergneustadt. Wie sonst auch beim großen Chor stehen Popsongs auf dem Programm, darunter auch durchaus ältere Schätzchen wie Louis Armstrongs „What a Wonderful World“ oder „California Dreaming“ von The Mamas & The Papas. Für solche Balladen sind die Sängerinnen bekannt, gern werden sie damit für Hochzeiten gebucht.

Im Chor erwachsen geworden

Einige der Frauen sind schon mehr als 20 Jahre dabei, und auch Chorleiter Tobias Mauksch ist mit dem Chor erwachsen geworden. Als er 2005 dazu kam, war er 18 Jahre alt. Drei Jahre später wurde ihm die Leitung übertragen: „Wir brauchten einen neuen Dirigenten, ich konnte wohl ganz gut singen und Klavier spielen“, sagt er. Danach sei er immer weiter in die Aufgabe hineingewachsen.

Heute ist Mauksch der einzige Mann. Warum das so ist, weiß er selbst nicht so genau. In den 20ern veränderten sich die Lebensumstände der Menschen, der Chor habe eine recht hohe Fluktuation, berichtet der Musiker. Wenn es dann an die Familiengründung geht, blieben die Männer weg. Dabei zeigten die Frauen, dass sich Job, Familie und Gesang durchaus unter einen Hut kriegen lassen, sagt der Chorleiter. „Und ich selbst habe auch drei Kinder.“ Die Herausforderung für ihn am Dirigentenpult sei „souverän zu bleiben und nicht auszuflippen, wenn etwas mal nicht so klappt wie geplant“.

Mischung verschiedener Talente, musikalischer Bildungsniveaus und Ambitionen

Ein Amateurchor sei immer auch eine Mischung verschiedener Talente, musikalischer Bildungsniveaus und Ambitionen. Entsprechend schwierig ist auch die Liedauswahl. Mauksch hat Barbershop-Erfahrung und weiß, was man mit guten Stimmen zustande bringen kann. Er will seine Sängerinnen aber auch nicht überfordern. „Wir haben ein kreatives Arrangement von Helene Fischers ,Atemlos’ mal so verhauen, dass wir es heute nicht mehr singen“, erinnert sich der Chorleiter.

Der Chor habe „eine simple Mission“, verspricht die Ankündigung: „Menschen mit ihrer Musik und ihrer Freude am Singen zu inspirieren.“ Dass Best-of-Programm zum Jubiläum vereint so unterschiedliche Vorlagen wie den Surfsong „Barbar’ Ann“ von den Beach Boys, Phil Collins sentimentales Tarzan-Lied „Dir gehört mein Herz“ und den Dancekracher „Baby One More Time“ von Britney Spears. Zusammen mit den Voice Boys singen die Young Voices „Ehrenwort“ von den Fäaschtbänklern aus der Schweiz. Auch Maukschs Lieblingslied „That Lonesome Road“ wird zu hören sein, ein Gospel des US-Songwriters James Taylor.

Unterhaltsam werde es allemal verspricht der Chorleiter. Zur Jubiläumsshow gehören Bilder von Erlebnissen, Auftritten und Proben sowie den Menschen, die den Chor über die Jahre geprägt haben. Die Besucher erhalten einen Einblick in das Chorleben und den Probenalltag. Mit zwei gemeinsamen Einsingkanons wird das Publikum selbst Teil des Abends.

Für Stimmung sorgen die Jubiläumsdeko, fünf Moderatorinnen und mehr Bühnenpräsenz: „Uns wird manchmal vorgehalten, dass man uns nicht ansieht, dass wir Spaß am Singen haben. Das werden wir diesmal zeigen.“

Jubiläumskonzert

Musik, Humor und Erinnerungen verspricht das Programm am Samstag, 19. September, 18.30 Uhr, in der Aula der Realschule Bergneustadt. Als Gastgeber präsentieren die Young Voices ein vielseitiges Pop- und Balladenprogramm. Zu Gast sind die Bergneustädter The Voice Boys, die das Publikum mit Comedy-A-Cappella begeistern wollen.