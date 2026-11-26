Ein Kinderstück zum Jahresabschluss

Seit vielen Jahren hat es Tradition, dass das Bergneustädter Losemundtheater das Jahr mit einem Kinderstück abschließt. Diesmal haben sich die Regisseurinnen Eva Deutschmann, Jasmin Dohrmann und Marie Bützler mit dem Ensemble der Jugendgruppe des Theaters „Die Schneekönigin“ von Hans Christian Andersen in der Bühnenfassung von Gisela Schelhasse ausgesucht. Und so entfaltet sich in der Aula der Bergneustädter Realschule eine Winterlandschaft, in der Gerda (Fabiene Fuchs) und Kai (Paul Donner) allerbeste Freunde sind, deren Freundschaft dank der Schneekönigin (Sunny Kolodziej) auf eine schwere Probe gestellt wird.

Pinguine und ein Dichter auf der Bühne

Ein gemütlicher Schneemann (Martin Bützler) wird geneckt, es tobt eine Schneeballschlacht mit fröhlichen Kindern: Am Bühnenrand sitzt der dänische Märchenautor (Christian Schniebel) selbst und verfasst gerade das Märchen, während es auf der Bühne zeitgleich stattfindet. Zwei putzige Pinguine (Maya Haase und Johanna Cwik) tauchen auf, kommen mit ihm und Enna (Mia Haase) ins Gespräch. Die beiden Vögel sind eigentlich auf dem Weg zu einem Eishotel, wo sie angeln und ausspannen möchten, verlaufen sich aber immer wieder. Sie beschließen also, erst einmal der Geschichte zu lauschen und werden so zu Akteuren im Märchenland, die viele Lacher im großen und kleinen Publikum einheimsen. Und sie sorgen dafür, dass Szenenwechsel den Kindern im Publikum nicht zu lang erscheinen. Zumal Enna, der Dichter und auch die anderen Figuren sich immer wieder direkt an das Publikum wenden, ihnen Fragen stellen, sogar Rätsel aufgeben, die natürlich schnell gelöst werden. Es ist ein sehr loyales Publikum, das Gerda sogar bei der Flucht vor den hinterhältigen Blumenschwestern hilft, und die beiden auf ihrer Suche in die falsche Richtung schickt.

Liebevolle Details für Kinder ab vier Jahren

Das Märchen aus Dänemark um Kai, der von der Schneekönigin in ihren Eispalast entführt wird und von Gerda, die sich zu seiner gefahrvollen Rettung aufmacht, ist in der Bühnenfassung für Kinder ab vier Jahren wunderbar lustig, verlagert sich zur Freude der Kinder im Publikum auch immer wieder in den Zuschauerraum und wurde von den drei Regisseurinnen mit liebevollen Details inszeniert.

Allerlei Tiere bevölkern die Bühne. Copyright: Ralf Joost

Hungrige Eisbären und verschrobene Räuber

Den Schlitten der Schneekönigin ziehen kleine Eisbären, die ständig jammern, sie hätten gerade riesigen Hunger und sich schließlich von Hans Christian Andersen einen großen Fisch erschnorren. Lena-Marie Möller als Gärtner bei Madame Muffin (Ute Kopplin) und Madame Cupcake (Anke Haase) und später als Diener Pilonius ist herrlich keck, saust auf dem Fahrrad über die Bühne. Die Räuberbande, die Gerda nach ihrem Besuch bei Prinzessin (Johanna Marie Zinke) und Prinz (Nicole Nowinska) kidnappt, wirkt eher lustig-verschroben als furchteinflößend. Auch die vielen weiteren Rollen zeugen von größter Spielfreude.

Am Nordpol hilft der Eisbär

Nach einer langen Suche kommen alle am Nordpol an, Kai, der endlich vom Eissplitter in seinem Auge befreit wird, erkennt Gerda wieder. Doch Gerdas Widersacherin gibt sich nicht so leicht geschlagen. Zum Glück ist da noch der Eisbär (auch Martin Bützler), der der Schneekönigin treue Dienste geleistet hat, aber nun nicht mehr bereit ist, ihre Bosheit zu ertragen und Gerda tatkräftig hilft. So kann Gerda ihren Kai am Ende wieder glücklich in die Arme schließen und den Applaus des Publikums in einer großen Runde von Freunden genießen.

Termine und Tickets

Die letzten Vorstellungen sind am Dienstag, 1. Dezember, und am Samstag, 5. Dezember, jeweils 17 Uhr in der Aula der Realschule, Breiter Weg 8. Tickets gibt es für 7/5 Euro in der Buchhandlung Baumhof und per E-Mail-Reservierung unter vorbestellungen@losemund.de.