Zehnter Geburtstag im Stadtteilhaus Drabenderhöhe

Die Bielsteiner Lollipops sind erst zehn Jahre alt. In dieser Zeit haben sie aber so viel erlebt, dass der erste runde Geburtstag nun groß gefeiert wurde. Höhepunkt des Festes am Samstag im Stadtteilhaus von Wiehl-Drabenderhöhe war ein Jubiläumstanz, ein bebilderter Rückblick, der von munteren Einlagen auf der Bühne unterbrochen wurde.

Von Corona bis zum eigenen Verein

Zum Auf und Ab der Tanzgruppengeschichte gehörte die Corona-Zeit, in der das Trainerinnenteam gezwungen war, den Laden auf Distanz zusammenzuhalten. Im vergangenen Jahr lösten sich dann die Trainerinnen von ihrer Mutterorganisation, dem Karnevalsverein Bielstein. Die Chemie zwischen Vorstand und Tanzgruppenleitung habe nicht mehr gestimmt, hieß es damals. Kurzerhand gründeten die Frauen einen eigenen Verein namens „Tanzsport Oberberg.“

Der Karnevalsverein sieht die Konkurrenz sportlich

Sebastian Rau ist KVB-Sprecher und amtierender Prinz. Er sieht die Konkurrenz heute sportlich und wünscht den Lollipops alles Gute, wie er auf Anfrage versichert: „Das Wichtigste ist nicht der Verein, der dahinter steht, sondern dass das Ehrenamt breit aufgestellt ist.“ Die Lollipops sind weiterhin in Wiehl zu Hause, die Bielsteiner Farben Blau und Weiß waren auch am Festnachmittag in Mode. Und dem Bielsteiner Karneval fühlt man sich weiterhin immerhin so verbunden, dass die Lollipops im kommenden Jahr wieder im Rosenmontagszug mitlaufen wollen. Am Karnevalswochenende werden sie durch die Wiehler Kitas ziehen. Am 17. Januar steigt eine große Kinderkarnevalsparty wieder in Drabenderhöhe.

Pia Schneider (3.v.l.) und ihr Team. Copyright: Thies

Die Idee einer Tanzgruppe für die ganz Kleinen

Pia Schneider war 2016 sogar Karnevalsprinzessin in Bielstein, seit dem siebten Lebensjahr hatte sie in den Bielsteiner Gruppen getanzt, zuletzt bei den Tanzmäusen. Darum hatte sie damals auch die Idee, eine Tanzgruppe für die ganz Kleinen im Vorschulalter zu gründen, eben die „Bielsteiner Lollipops", und bekam schnell Zulauf. Wiehler Mädchen wie die damals siebenjährige Lea sagten: „Ich hab die Pia tanzen gesehen, da wollte ich das unbedingt auch können!"

Mehr Freiheit und neue Gruppen im Tanzsport-Verein

Heute amtiert Schneider neben Vereinschefin Kirsten Haack als zweite Vorsitzende des 110 Mitglieder starken Tanzsport-Vereins. Beide sind auch Trainerinnen und genießen die Freiheit, mit ihren Kindern aufzutreten, wo und wann immer sie wollen („Und sei es zu Weihnachten“), ohne den Karnevalsvereinsvorstand fragen zu müssen, wie Pia Schneider sagt. Zum Trainerinnenteam gehören zudem Aleksandra und Melissa Roth, Maren Breit und Yvi Heinzelmann. Unter dem Dach von Tanzsport Oberberg trainieren heute neben den sieben- bis zwölfjährigen Lollipops auch die vier- bis siebenjährigen Minis. Dort tanzen übrigens auch zwei Jungs mit. Zudem gibt es seit März mit „Moonlight“ eine Damentanzgruppe. Und im kommenden Februar kommt mit der „Funkelgarde“ noch eine Gruppe für die groß gewordenen Lollipops ab zwölf Jahre dazu. Alle trainieren in der Wiehltalhalle. Dort stehen nach Sessionsende im Februar und März die nächsten Schnuppertrainings an. „Tanzsport Oberberg kann auch eine neues Zuhause auch für ganze Gruppen werden, wenn sie eines suchen“, sagt Pia Schneider.

Gäste aus ganz Oberberg und die „Pänz-Arena“

Der Verein trägt nicht ohne Grund ganz Oberberg im Namen. Den ersten Auftritt in diesem Jahr hatten die Gruppen bei einer Show unter dem Titel „Family & Friends“ Anfang November in der Drabenderhöher Turnhalle. Dort waren die Aggerperlen und Sparkly Dancers aus Ründeroth dabei. Nun beim Geburtstagsfest nahmen Kindergruppen aus Engelskirchen, Denklingen und Ruppichteroth die Einladung an. Zum Programm gehörten eine Tombola und die „Pänz-Arena“, in die Tanzgruppen in verschiedenen Spielen gegeneinander antraten. Immer schön (tanz-)sportlich, versteht sich.