Oberberg – Nach seiner abendlichen Sitzung hat der Krisenstab des Kreises den inzwischen siebten Fall einer Corona-Infektion in Oberberg bekanntgegeben. Die an SARS-CoV2 erkrankte Person befinde sich in angeordneter häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt sei dabei, die Kontaktpersonen zu ermitteln und diese über die weiteren Maßnahmen zu informieren.

Landrat Jochen Hagt hat am Dienstag an die Bürger appelliert, in keinem Fall ohne vorherige Anmeldung in Arztpraxen, in den Notfallambulanzen der Krankenhäuser oder im Kreisgesundheitsamt vorstellig zu werden, wenn sie glaubten, Kontakt zu einem Corona-Fall gehabt zu haben oder selbst daran erkrankt zu sein: „Bitte melden Sie sich in jedem Fall vorher telefonisch an.“ (kn)

www.obk.de/coronavirus