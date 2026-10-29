Der gemeinnützige Verein Mobiles Aggertal e.V. mit Sitz im Dieringhauser Bahnhof hat seine diesjährige Jahreshauptversammlung abgehalten. Im Evangelischen Gemeindehaus in Dieringhausen stand turnusgemäß auch die Wahl des Vorstands auf der Tagesordnung. Alle Kandidatinnen und Kandidaten wurden einstimmig und ohne Enthaltung gewählt. Dabei gab es einige kleinere Veränderungen, die den Vorstand für die kommende Amtszeit neu aufstellen.

Der Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen: Ulrich Pollkläsener als Vorsitzender, Christine Krappweis-Beltle als zweite Vorsitzende, Konrad Gerards als Kassierer und Lothar Winkelhoch als Geschäftsführer. Als Beisitzer wurden Hubert Friedrich, Anke Nöckel Grande, Cornelia Gerhard, Axel Blüm und Jürgen Meyer gewählt.

Kostenlose Fahrten dank rund 30 Ehrenamtlicher

Der Verein bietet kostenlose Fahrten im Raum Dieringhausen, Vollmerhausen und den umliegenden Orten an. Rund 30 Ehrenamtliche übernehmen die Arbeit, vom Fahren der Autos über die Büroarbeiten bis hin zur gesamten Organisation. Im Monat werden etwa 300 Fahrten durchgeführt. Dem Verein gehören rund 170 Mitglieder an, die das Angebot gemeinsam mittragen.

Die Stadt Gummersbach hat zu Beginn der Tätigkeit maßgeblich dazu beigetragen, das Projekt zum Erfolg zu führen, und unterstützt den Verein bis heute bei der Durchführung seiner Aufgaben. Alle Kosten trägt der Verein allein und ist daher auf Unterstützung angewiesen. Einige Großspender helfen bei der Finanzierung, und auch die Fahrgäste steuern mit einigen Euro zum Einkommen bei. Hinzu kommen die Jahresbeiträge der Mitglieder in Höhe von 12 Euro. Weitere Mitglieder sind herzlich willkommen. (ar)