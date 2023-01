Klagenfurt/Eckenhagen – Am Trainingsbetrieb hat Sinan Karweina bereits seit Wochen teilgenommen und die Verantwortlichen überzeugt, nun hat er auch einen Vertrag über zwei Jahre unterzeichnet und trägt ab sofort das Trikot des SK Austria Klagenfurt. Vorgestellt wurde der 23-Jährige aus Reichshof-Eckenhagen in der Spielstätte der Klagenfurter, dem Wörthersee Stadion, in dem auch die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2008 mehrere Spiele bestritt. Karweina erhält bei der Austria die Rückennummer neun.

„Ich bin unfassbar froh, dass es geklappt hat und dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen. Ich kann es kaum erwarten, in diesem tollen Stadion aufzulaufen und freue mich auf die neue Saison“, sagt Karweina, der zuletzt bei Fußball-Drittligist Türkgücü München unter Vertrag stand. Allerdings war die Saison für ihn und seine Teamkollegen durch die Insolvenz des Clubs im März bereits frühzeitig beendet.



Trainingsauftakt in Kärnten

Sinan Karweina trainierte zunächst bei Borussia Dortmund II und anschließend schon zum Ende der vergangenen Saison bei Austria Klagenfurt. Nach vier Wochen Sommerpause in der oberbergischen Heimat war der Offensivspieler beim Trainingsauftakt am 20. Juni in Kärnten wieder dabei – allerdings noch ohne Vertrag.

„Ich musste geduldig bleiben, da noch einige Klärungen auf Vereinsseite notwendig waren, ob der Wechsel zustande kommen kann. Es hätte schon auch noch scheitern können. Umso erleichterter bin ich, dass ich nun auch offiziell zur Mannschaft gehöre“, berichtet Karweina. Denn im Team fühlt er sich pudelwohl.

„Sympathische Mannschaft mit super Mentalität“

„Die Atmosphäre ist wirklich toll und es ist eine total sympathische Mannschaft mit einer super Mentalität. Alle geben alles füreinander und es herrscht ein guter Geist.“ An der Seitenlinie ist mit Peter Pacult kein Unbekannter. Als Profi spielte der Österreicher in der Bundesliga für 1860 München und war als Trainer unter anderem bei Dynamo Dresden, RB Leipzig und Rapid Wien tätig. „Er gibt eine klare Linie vor, so dass wir ganz genau wissen, worauf es ihm ankommt“, sagt Karweina.

Für den 23-Jährigen ist der Wechsel in die höchste österreichische Spielklasse – die achtbeste Liga Europas – ein „Riesensprung“. Es sei in seinen Augen auch ein richtiger Schritt. „In Deutschland habe ich in den vergangenen zwei Jahren etwas stagniert und konnte mich als junger Spieler nicht so entwickeln, wie ich es erhofft hatte.“ Daher war es nach vier Jahren in der 3. Liga und Stationen bei den Sportfreunden Lotte, dem MSV Duisburg und Türkgücü München Zeit für einen Neustart und einen nicht unbedingt gewöhnlichen Weg.

Zweites Jahr für Klagenfurt in der Bundesliga

„Der Abstiegskampf im zweiten Jahr in Duisburg war sehr herausfordernd, dann folgte eine sehr schwierige Saison mit Türkgücü. Ich hatte das Gefühl, dass ich etwas verändern muss und war schnell überzeugt, dass ein Wechsel ins Ausland gut und attraktiv für mich sein könnte“, erklärt Sinan Karweina und fügt an: „Sportlich und menschlich hat es in Klagenfurt direkt gepasst, ich war sofort Feuer und Flamme. Es ist ein großer Schritt, aber ich bin zuversichtlich, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist.“

Für Austria Klagenfurt ist es nach dem Aufstieg 2021 das zweite Jahr in Folge in der österreichischen Bundesliga, in der vergangenen Saison gelang mit Platz sechs eine große Überraschung, nur knapp wurde die Europa Conference League verpasst. „Die Qualität im Training ist richtig hoch, meiner Meinung nach ist es ein deutlich besseres Niveau als in der 3. Liga in Deutschland. Vielleicht gelingt es uns, dass wir an die hervorragende Saison anknüpfen. Wichtig ist immer ein guter Start“, betont Karweina. Los geht es am Freitag,15. Juli, mit dem österreichischen Pokal, es folgt am 18. Juli die Generalprobe gegen den englischen Erstligisten FC Southampton, ehe zum Liga-Auftakt das Gastspiel beim Linzer ASK ansteht.

In Klagenfurt hat sich Sinan Karweina bestens eingelebt – nicht nur wegen des Wörthersees. „Die Umgebung ist traumhaft schön, die Stadt ist wie München in klein und wer den Wörthersee um die Ecke hat, braucht kein Meer“, sagt der 23-Jährige, der zunächst eine Wohnung gestellt bekommt. Doch möglichst bald soll seine Freundin aus Gummersbach nachkommen und wenn ihre Jobsuche erfolgreich war, gehen die beiden gemeinsam auf Wohnungssuche. Außerdem praktisch: Es gibt Direktflüge zwischen Klagenfurt und Köln. „Dann kann ich auch immer mal wieder schnell nach Hause fliegen“, berichtet Sinan Karweina.

Sportlich sind seine Ziele bei Austria Kärnten schnell auf den Punkt zu bringen: möglichst viel Spielpraxis – und endlich mal wieder eine Saison ohne Abstiegskampf, Trainerwechsel und Insolvenz.