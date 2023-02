Wipperfürth – Am frühen Donnerstagabend mussten sich die Autofahrer und Autofahrerinnen in der Wipperfürther Innenstadt teils in Geduld üben.



Wegen eines Feuerwehreinsatzes am Marktplatz war die Hochstraße kurzfristig gesperrt. Der Rettungsdienst hatte die Feuerwehr zur Hilfe gerufen, um eine Person möglichst schonend aus einem Haus am Marktplatz holen zu können. Die Polizei regelte während des Einsatz des Verkehr.



Die Feuerwehr Wipperfürth war mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Per Drehleiter sorgten die Einsatzkräfte dafür, dass die Person liegend aus der Wohnung in einem der oberen Stockwerke geholt werden konnte.



Der Einsatz der Drehleiter ist in solchen Fällen nichts ungewöhnliches. „Gerade bei Altbauten kann es schon mal sein, dass das Treppenhaus zu eng ist um Patienten mit einer Trage schonend zu transportieren“, berichtet Simon Blechmann von der Feuerwehr. (lb)