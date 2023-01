Engelskirchen – „Schau mal, Mama! Das sieht aus wie ein Dinosaurier“, ruft ein kleines Mädchen begeistert ihrer Mutter zu. Diese schaut auf den Bildschirm des Tablets und lächelt. „Du hast recht, ich sehe es auch“, sagt sie. Auf dem Display ist eine grün leuchtende Silhouette vor einem sonst schwarzen Hintergrund zu sehen. Stolz steht die Kleine mit dem Lichtpinsel in der Hand da und schaut sich ihr Kunstwerk an. „Definitiv ein Dinosaurier“, bekräftigt sie ihre Worte.

Sechs Mädchen nehmen am Workshop teil

Sie ist heute eins von sechs Mädchen, die im LVR-Industriemuseum in Engelskirchen an dem Familienferienworkshop „Malen mit Licht“ teilnehmen. Drei Mütter sind mit von der Partie. Anders als sonst bei den Kinderangeboten ist heute ausgiebig Zeit zum Malen. „Für gewöhnlich gibt es eine Basteleinheit, eine kleine Museumsführung und dann eine Stunde Zeit zum Malen. Aber heute malen wir ausschließlich“, sagt Benedikt Hanf, studentische Hilfskraft beim Landschaftsverband Rheinland (LVR).

Wie funktioniert denn das? Eigentlich ganz einfach, versichert Benedikt Hanf. Man braucht nur ein Handy oder Tablet mit einer funktionstüchtigen Kamera, die kostenlose Applikation Lightpainting, ein paar Lichtpinsel – alternativ auch eine Taschenlampe und buntes Papier – und einen dunklen Raum. Fertig ist der Ferienspaß. Die Kinder sind begeistert und probieren alle möglichen Farben, Formen, Geschwindigkeiten und Posen aus.

Teil des Projekts „Futur 21“

Der Workshop ist Teil des Projekts „Futur 21“, eine Kooperation sämtlicher LVR- und LWL-Museen in NRW. Dabei soll aufgezeigt werden, dass die auf den ersten Blick für manchen vielleicht angestaubt wirkenden Industriemuseen auch für den Fortschritt stehen. Die Häuser wollen Zukunft gestalten. Seit letztem November sollen deshalb verschiedene Aktionen die Besucher dazu anregen, über Themen wie Nachhaltigkeit, Klimakrise und die Digitalisierung nachzudenken.

Das Projekt „Malen mit Licht“ kommt dabei offenbar am besten an, fast alle 16 Museen der „Futur 21“ haben es übernommen. In Engelskirchen wird der Workshop noch an zwei weiteren Tagen angeboten. Wer es verpasst hat, kann sich auf dem Internetportal www.lvr.de noch für den 26. Juli oder den 9. August, anmelden.