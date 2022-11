Engelskirchen – Marcel Siebert ist neuer Klimaschutzmanager in Engelskirchen. Er folgt auf Dr. Thomas Nonte, der das Amt seit 2013 bekleidet hatte. Nonte ist Ende 2021 in den Ruhestand gegangen, begleitet aber die Übergabe. Das teilt die Gemeinde Engelskirchen mit.

Siebert war zuletzt seit 2020 im benachbarten Lindlar als Klimaschutzmanager tätig. Dort waren Elektromobilität, Radverkehrsinfrastruktur und die Klimafolgenanpassung seine Schwerpunkte. Aufgewachsen ist Siebertz in Kürten, er hat in Köln Diplom-Geographie mit dem Schwerpunkt Energiewirtschaft studiert und seine Diplomarbeit über Geothermie bei einem großen Energieversorger verfasst. Anschließend war er als Berater in der Energie- und Umweltbranche beschäftigt.

Engelskirchen: Projekte für erneuerbare Energien geplant

„Im Gemeindegebiet Engelskirchen möchte er zukünftig engagierte Projekte im Bereich erneuerbarer Energien und Mobilität umsetzen“, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde, und weiter: „Darüber hinaus nimmt die Bedeutung der Identifikation und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der Klimafolgenanpassung zu. Hitze- und Dürreperioden sowie Starkregenereignisse haben in den vergangenen Jahren gezeigt, dass die Auswirkungen des Klimawandels auch in unserer Region deutlich spürbar sind.“

Im Dezember hatte der Engelskirchener Rat einstimmig beschlossen, dass zusätzlich eine zeitlich befristete Personalstelle für die Erstellung eines Klimafolgenanpassungskonzepts für die Gemeinde Engelskirchen eingerichtet werden soll, wenn diese finanziell gefördert wird. (sül)

