Ein Ende des Kriegs in der Ukraine ist nicht absehbar. Ob Deutschland das von Russland bedrängte Land weiterhin unterstützen soll, ist zunehmend umstritten. Für Christian Stiefelhagen (76) ist klar: „Wir lassen Euch nicht im Stich!“ Unter diesem Titel steht die Einladung zu einer Veranstaltung im Engelmuseum, bei der der Vorsitzende der Engelskirchener Flüchtlingshilfe am Sonntag von einem Hilfstransport berichtet, den er im Sommer mit seiner Frau Dawn (74) begleitet hat. Und er will bei dieser Gelegenheit dafür werben, dass Engelskirchen sich noch intensiver für die Menschen in der Ukraine einsetzt.

Direkter Transport nach Brody statt Umweg über Polen

Konkret geht es um die Stadt Brody nahe Lwiw im Westen der Ukraine. Drei Transporte mit Hilfsgütern sind seit Kriegsbeginn bereits dorthin geschickt worden. Die Pakete gingen nach Mogilno, der Engelskirchener Partnerstadt in Polen, wo sie umgeladen wurden und weiter nach Brody gebracht wurden. Bei dem umständlichen Verfahren haben die Hilfsgüter oft gelitten. Darum sollte der vierte Transport nun direkt in die Ukraine führen, und Christian Stiefelhagen wollte ihn persönlich begleiten. Als sein Mitfahrer ausfiel, bat Stiefelhagen seine Frau Dawn ihn zu begleiten. Die Halbbritin amtierte lange als Vizebürgermeisterin und hat Engelskirchen häufig in Mogilno vertreten, kennt also auch die Menschen in Brody, Mogilnos Partnerstadt in der Ukraine. Dass sie nicht mehr Vizebürgermeisterin ist, habe die Ukrainer nicht interessiert und nicht davon abgehalten, die beiden umso offizieller willkommen zu heißen, berichten die Eheleute und lächeln.

Große Hilfsbereitschaft der Engelskirchener

Zuvor hatten sie eine 1500 Kilometer lange Fahrt im privaten Auto hinter sich gebracht. Den Lkw und seine beiden Fahrer trafen sie erst am Zielort wieder, um dort die Entladung zu beaufsichtigen. Viele Stunden zuvor waren die Hilfsgüter am Zwischenlager in der Ründerother Bücherfabrik verladen worden. Christian Stiefelhagen ist immer noch begeistert davon, wie schnell er Helfer aus den Reihen des Heimatvereins und des Bürgerbusteams zusammengetrommelt hatte. Überhaupt habe ihn die Hilfsbereitschaft der Engelskirchener geradezu überwältigt. Angefangen bei Firmen wie dem Sanitätshaus Betten Müller, das Rollstühle, Gehhilfen und anderes Gerät zur Verfügung stellte, bis hin zum Marienheider Bibellesebund, der den 40-Tonnen-Lkw zur Verfügung stellte. Auf den Weg gingen Kleiderspenden von Arbeiterwohlfahrt und katholischer Kirchengemeinde, zudem Powerbanks, Campingkocher und Generatoren, die auf Wunsch der Ukrainer mit Spenden angeschafft wurden.

Umstrittene Güter und historische Verantwortung

Beladung des Lkw in Ründeroth. Copyright: Stiefelhagen

Dass manche dieser Güter militärischen Zwecken dienen werden, war in der Engelskirchener Flüchtlingshilfe durchaus umstritten, berichtet Christian Stiefelhagen. Eine zivile Nutzung zu garantieren, sei angesichts der Lage im Land aber unmöglich. Stiefelhagen hat mehrere Beweggründe zu helfen. Zum einen sieht er die historische Verantwortung für eine Stadt, die einst überwiegend von Juden bewohnt wurde. Der Schriftsteller Joseph Roth („Radetzkymarsch“) wuchs hier auf. Tausende Menschen wurden in Brody während der NS-Zeit bei entsetzlichen Massakern oder nach der Deportation von Deutschen ermordet.

Hilfe auf kommunaler Ebene und die Suche nach Mitstreitern

Zum anderen fürchtet er als Vorsitzender der Flüchtlingshilfe, dass unzählige Menschen das Land verlassen werden und nach Deutschland kommen, wenn die Ukraine unter der Last des russischen Angriffskriegs zusammenbricht. Stiefelhagen glaubt, dass direkte Hilfe auf kommunaler Ebene mit einem Fokus auf konkrete Projekte am wirksamsten ist. Er hat sich schon der Unterstützung von „Engagement Global“ versichert, der Anlaufstelle des Bundesentwicklungsministeriums. Nun braucht er noch Mistreiter. Stiefelhagen ist sicher: „Wir Europäer werden den Ukrainer auch nach dem Krieg wieder auf die Beine helfen müssen.“

Veranstaltungshinweis

Am Sonntag, 15. November, 18 Uhr, berichten Dawn und Christian Stiefelhagen im Engelmuseum, Engels-Platz 7, im Gespräch mit Uwe Bathe von ihren Erfahrungen in Brody. Der Eintritt ist frei.