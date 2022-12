Festkommers in Reichshof Junge Wehr feierte Jubiläum

Reichshof – Nachdem sich die Kinder und Jugendlichen von den Anstrengungen der Wettbewerbe und Spiele am Samstag erholt und am allseits gelobten Buffet der Reichshofer Küchenbullen gestärkt hatten, feierten sie bei einem Festkommers am Monte-Mare-Bad das 50-jährige Bestehen der Reichshofer Jugendwehr. „Jugendfeuerwehrarbeit ist wie eine Schwangerschaft: Die muss man von ganzem Herzen machen“, sagte dort Gemeindejugendfeuerwehrwart Maik Bourbones.

Vorbereitung auf den aktiven Dienst

1972 sei ein sehr guter Jahrgang gewesen. Da wurde der Grundstein gelegt, dass sich heute 119 Jugendliche in acht Gruppen und 36 Kinder in zwei Gruppen auf den aktiven Dienst vorbereiten. Sein Motto: „Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr von heute sind die Helfer von morgen.“ Schon von Anfang an habe es regen Zulauf gegeben, sagte Bürgermeister Rüdiger Gennies: „Jetzt haben wir die mitgliederstärkste Gruppe im ganzen Kreis.“

Lob gab's auch vom Bürgermeister

Doch nur Übung mache den Meister. „Ohne den ehrenamtlichen Einsatz der vielen freiwilligen Helfer würde unser Rettungssystem nicht so reibungslos funktionieren.“ Und Gemeindebrandmeister Christoph Dick betonte mit Blick auf die erfolgreichen Jugendlichen, er sei voller Stolz und Dankbarkeit. Er überreichte ihnen ein Präsent und einen Scheck der Feuerwehrleitung über 1000 Euro für die weitere Jugendarbeit.



Besonders hob Dick die Leistung der Ausbilder hervor, die es auch in der Pandemie immer wieder geschafft hätten, die Jugendlichen zu motivieren. Aus deren Reihen schilderten Verena Krauss, Ann-Kathrin Schaffranek und Jennifer Wienand, dass die Jugendlichen für die Leistungsspange bis zu viermal in der Woche geübt hätten: „Heute seid Ihr bis an Eure Grenzen gegangen.“ Gemeinsam überreichten die Vizekreisbrandmeister Mathias Schneider und Frank Hartkopf sowie Kreisjugendfeuerwehrwart Michael Knabenschuh die Ehrennadel in Silber der Jugendfeuerwehr NRW an Christian Abbing und Maik Bourbones für deren unermüdlichen Einsatz in der Jugendarbeit.