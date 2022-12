Gummersbach – In Gummersbach haben Einbrecher ein Einfamilienhaus komplett verwüstet. Die Polizei vermutet, dass die Unbekannten zwischen dem 25. Juli und dem 3. August in das Haus eingebrochen sind, da die Bewohner des Hauses in diesem Zeitraum im Urlaub waren. Nach Angaben der Polizei „stellten die Einbrecher das ganze Haus auf den Kopf“ und erbeuteten unter anderem einen etwa 300 Kilogramm schweren Tresor.

Die Unbekannten durchwühlten alle Schränke und verteilten den Inhalt dieser auf dem Fußboden. Den Spuren nach zu urteilen, gingen sie vermutlich mit einem Brecheisen zu Werke und öffneten gewaltsam zwei Fenster und verschlossene Türen im Haus.

Das könnte Sie auch interessieren:

Nach mehreren Einbrüchen Anzeige Tatverdächtiger festgenommen

Vorfall in Gummersbach Anzeige Diebe brechen in mobiles WC ein, um Toilettenpapier zu stehlen

Einbruch in KFZ-Betrieb Anzeige Täter erbeuten Bargeld und Werkzeugmaschinen

Die Polizei geht davon aus, dass der erbeutete Tresor mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde und sucht nach Zeugen, die zwischen dem 25. Juli und dem 3. August verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße „Auf dem Leibel“ gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02261 81990 oder auch per Mail entgegen. (red)