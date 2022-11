Gummersbach – Mit Lauftests im Gummersbacher Stadion Lochwiese starteten die Handballer des VfL Gummersbach in die Vorbereitung auf die neue Saison, die am zweiten Wochenende im September beginnt. Bis auf die beiden U19-Spieler Mathis Haeseler und Gabriel Viana, die sich mit ihren Nationalmannschaften auf die Europameisterschaft vorbereiten, begrüßten Geschäftsführer Christoph Schindler und Trainer Gudjon Valur Sigurdsson den kompletten Kader zunächst in der Schwalbe-Arena ehe es ins Stadion ging.

Darunter waren auch die Neuzugänge Tibor Ivanisevic (Tor), Stepan Zeman (Kreis), Martin Nagy (Tor), Szymon Dzialakiewicz (Halbrechts), Ole Pregler (Rückraum), Hakon Dadi Stymisson (Linksaußen) und Torwarttrainer Mario Kelentric. Erstmals mit einem Profivertrag dabei ist Kreisläufer Bruno Eickhoff. Nach den Aufwärmübungen liefen die Handballer 3000, 800 und 400 Meter mit Pausen dazwischen. Auf die Lauftests folgen am Freitagmorgen die Krafttests, ehe sich Mannschaft und Trainerteam auf den Weg ins Trainingslager nach Österreich machen. In der Nähe von Ischgl absolvieren die Handballer bis Donnerstag, 29. Juli, täglich ihre Einheiten.

Am Donnerstag, 5. August, steht dann in der Schwalbe-Arena das erste Testspiel gegen den Bundesligisten Bergischer HC an. Das erste Pflichtspiel ist am letzten August-Wochenende in der ersten Runde um den DHB-Pokal, wenn der VfL zum Drittligisten SG Pforzheim/Eutingen reist. (ank)