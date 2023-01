Gummersbach – Die Jagd ist zu Ende: Am Samstag hat der VfL Gummersbach im Erzgebirge beim EHV Aue 26:29 verloren. Realistisch betrachtet war es das: Je ein Sieg noch für den HSV Hamburg sowie den TuS N-Lübbecke und Gummersbachs Rückkehr ins Oberhaus ist auch theoretisch nicht mehr möglich.

Wie konnte es dazu kommen? Die Gummersbacher hatten in Aue doch gut angefangen und gingen sogar mit einer 15:13-Führung in die Halbzeit, gaben dann aber die Partie spät aus den Händen. Hier finden Sie den spannenden Verlauf vom Samstag im Liveticker zum Nachlesen.

12. Juni, 18.48 Uhr

Bis dahin hat der VfL allerdings zu Hause in der Schwalbe-Arena selbst noch zwei Aufgaben zu erledigen: am Mittwoch um 19 Uhr gegen Dresden und am Samstag um 18 Uhr, also anderthalb Stunden vor dem Anwurf in Würzburg, gegen Konstanz.

12. Juni, 18.42 Uhr

Aue jubelt. Das Team bleibt auch im achten Spiel in Folge ungeschlagen. Der VfL hingegen, muss alle Aufstiegshoffnungen heute in der Erzgebirgshalle Lößnitz begraben. Die Rechnung ist ganz einfach: Gewinnt der HSV Hamburg morgen beim HC Elbflorenz in Dresden und der TuS N-Lübbecke am nächsten Samstag in Würzburg bei der DJK Rimpar Wölfe ist der Aufstieg auch theoretisch verloren.

12. Juni, 18.32 Uhr

Das Spiel ist aus. Vorher trifft Aue noch zum 29:26. Die Chance des VfL Gummersbach auf den Aufstieg ist damit nur noch eine theoretische.

12. Juni, 18.31 Uhr



28:25, dann Blohme 26:28. Aber nur noch eine halbe Minute.

12. Juni, 18.30 Uhr



59 Minuten und acht Sekunden: Auszeit für Aue.

12. Juni, 18.29 Uhr

Das 27:25 für Aue, aber Bozovic kontert: zwei Tore wieder.

12. Juni, 18.28 Uhr

Noch zwei Minuten und Aue ist im Angriff.

12. Juni, 18.27 Uhr

Gummersbach klaut den Ball, aber Petursson hält weiter.

12. Juni, 18.26 Uhr

Wieder Petursson. Viereinhalb Minuten vor Schluss stehen alle Zeichen auf schlechte Nachrichten ...

12. Juni, 18.23 Uhr

24:26 und weniger als sechs Minuten zu spielen. Auszeit für den VfL.

12. Juni, 18.21 Uhr

Da ist es passiert: Bengt Bornhorn trifft zum 25:24. Und wieder hält Petursson. Erwacht der VfL im Erzgebirge unsanft aus dem Aufstiegstraum?

12. Juni, 18.20 Uhr

Aue im Angriff: die erste Führung gegen den VfL? Vorher erstmal Auszeit.

12. Juni, 18.16 Uhr

Fanger läuft heiß: Nach dem Ausgleich sein nächster Treffer. Aber Aue gleicht wieder aus: 24:24 jetzt.

Einen starken Auftritt zeigt Julius Fanger in Aue. Copyright: Nastasja Kleinjung

12. Juni, 18.15 Uhr

Zehn Minuten noch und der VfL führt wieder, wieder durch Fanger.

12. Juni, 18.14 Uhr

Julian Köster scheitert an Petursson, aber Puhle hält auch - schon wieder mit dem Gesicht. Es bleibt beim 22:22.

12. Juni, 18.11 Uhr

Und jetzt, in der 47. Minute, ist es passiert: 21:21, der Ausgleich für Aue. Es wird nicht, es ist eng. Und dann kommt Schröter: 22:21. Aber dann wieder: Siebenmeter: 22:22.

12. Juni, 18.09 Uhr

Geholfen hat es nichts: Vorne geht der Ball, auf der anderen Seite fällt das 20:21.

12. Juni, 18.06 Uhr

Die Antwort ist nein, erstmal. 18:21. Und auf der anderen Seite verwirft Malte Meinhardt. Und Aue trifft von Rechtsaußen: 19:21. Bleibt also knapp. Nennt man das "folgerichtig"? Auf jeden Fall: Erstmal Auszeit für Gummersbach.

12. Juni, 18.04 Uhr

Zieht Gummersbach weg? Julian Köster zum 21:17, das ist die erste Vier-Tore-Führung.

12. Juni, 18.01 Uhr

20 Minuten noch in Aue. Julius Fanger mit Stemmwurf aus dem Rückraum: 20:17.

12. Juni, 18.00 Uhr

Und dann Tempogegenstoß: Malte Meinhardt zum 19:16.

12. Juni, 17.58 Uhr

Petursson hält weiter stark für Aue, aber jetzt kommt Tobias Schröter: 18:15.

12. Juni, 17.56 Uhr

17:15 inzwischen. Timm Schneider sitzt übrigens weiter auf der Bank.

12. Juni, 17.52 Uhr

Das Spiel läuft wieder. Fanger trifft zum 16:13, aber Aue kontert zum 14:16.

12. Juni, 17.37 Uhr

Tempogegenstoß, aber Blohme vergibt Sekunden vor der Pause die Chance zur Drei-Tore-Führung. 15:13 zur Halbzeit.

12. Juni, 17.36 Uhr

Eine Minute noch in Halbzeit eins und Aue ist wieder da: 13:14. Köster kontert: 15:13.

12. Juni, 17.34 Uhr:

Der Ausgleich fällt glücklicherweise einfach nicht, dafür trifft Lukas Blohme zweimal: 14:11.

12. Juni, 17.30 Uhr

Deshalb: Erste Auszeit von Gudjon Valur Sigurdsson.

12. Juni, 17.29 Uhr

Hinten hält der eingewechselte Sveinbjörn Petursson den zweiten Ball in Folge, vorne treffen seine Kollegen: 11:12.

12. Juni, 17.28 Uhr

Schon wieder Siebenmeter für Aue. Diogo Valerio kommt für Puhle. Trotzdem trifft Bengt Bornhorn weiter für Aue: 10:12.

12. Juni, 17.25 Uhr

Die Abwehr steht, vorne trifft Jonas Stüber, der kurz zuvor eingewechselt wurde: 12:9.

12. Juni, 17.23 Uhr

Puhle hält die Führung fest, muss aber nach einem Kopftreffer kurz behandelt werden. Es geht aber weiter. Im Gegenzug trifft Julius Fanger zum 11:9.

12. Juni, 17.20 Uhr

Die Führung wackelt. Aue ist bei 9:10 im Angriff, nimmt aber erstmal die erste Auszeit.

12. Juni, 17.15 Uhr

Langer, sehr langer Angriff des VfL mit zwei gelben Karten für Aue. Am Ende trifft Bozovic zum 10:8.

12. Juni, 17.12 Uhr

Lukas Blohme vergibt einen Tempogegenstoß, im Gegenzug pariert aber auch Matthias Puhle einen freien Wurf. Dann aber Siebenmeter für Aue: 8:9. Die Gastgeber sind dran.

12. Juni, 17.08 Uhr

Aue bleibt dran. Den ersten Siebenmeter der Gastgeber kann Puhle nicht parieren. Im Gegenzug trifft aber Bozovic von der Linie: 7:4.

Janko Bozovic trifft gleich zu Beginn mehrfach gegen Aue. Copyright: Andreas Arnold

12. Juni, 17.04 Uhr

Es läuft erstmal. Alexander Hermann setzt sich durch und trifft zum 5:2.

12. Juni, 17.02 Uhr

Der VfL führt. Einmal Hermann, zweimal Köster: 3:1.

12. Juni, 17.00 Uhr

Los geht's: Der VfL beginnt mit Matthias Puhle im Tor, davor im Angriff von links nach rechts: Malte Meinhardt, Alexander Hermann, Julian Köster, Ellidi Vidarsson, Janko Bozovic und Lukas Blohme. Timm Schneider sitzt zunächst auf der Bank.

12. Juni, 16.56 Uhr

Gleich ist Anwurf in Aue. Geleitet wird die Partie von dem Duo Steven Heine und Sascha Standke aus Niedersachsen. Noch läuft aber Highway to hell ...

12. Juni, 16.48 Uhr

Oder doch mit Schneider? Ja. Während der Kapitän zunächst in der online übermittelten Aufstellung zunächst fehlte, steht er nun aber offenbar doch,auf dem Spielberichtsbogen, der in der Halle ausgegeben wurde. Lieber so als andersrum ...

12. Juni, 16.42 Uhr

Mit in Aue, aber trotzdem nicht dabei: Kapitän Timm Schneider fehlt nun doch in der Aufstellung des VfL Gummersbach. Dasselbe gilt für Raul Santos.

12. Juni, 16.38 Uhr

Im Kader des VfL Gummersbach ist Lukas Blohme vor diesem Spiel übrigens der erfolgreichste Werfer aus dem Feld: 121 Treffer hat der Rechtsaußen in dieser Saison schon erzielt.



Erfolgreich aus dem Feld: Rechtsaußen Lukas Blohme. Copyright: Andreas Arnold

Janko Bozovic kommt zwar insgesamt sogar auf 138 Tore, darunter sind aber auch 36 Siebenmeter. Blohme selbst hat nur einen Siebenmeter verwandelt.

12. Juni, 16.28 Uhr

Noch was zum Gegner: Der EHV Aue heißt zwar anders, hat aber wie der Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue seine Ursprünge in der Betriebssportgemeinschaft (BSG) Wismut Aue, aus der beide nach der Wende entstanden. Und die Handballer sind sogar noch zweitligaaffiner: Seit 1992 spielte der EHV Aue insgesamt 28 Spielzeiten lang in der Zweiten Bundesliga – 13 mehr als die Fußballer.

12. Juni, 16.17 Uhr

Gegen den EHV Aue hat der VfL bisher alle drei Aufeinandertreffen gewonnen. Nicht nur das Hinspiel im Februar, als sich die Gummersbacher lange schwertaten und erst in der Schlussphase einen 28:25-Erfolg sicherten.



28:25 gewannen Ellidi Vidarsson und der VfL im Hinspiel. Copyright: Andreas Arnold

Auch in der Vorsaison konnten die Oberberger, damals gecoacht von Torge Greve, zweimal gewinnen: Zuerst 32:21 im Erzgebirge, dann 32:27 im letzten Heimspiel vor dem Corona-Abbruch. Eine Serie, die der VfL unbedingt fortsetzen sollte …

12. Juni, 16.13 Uhr

Es ist eine lange Anfahrt, die das VfL-Team am Freitag zurücklegen musste. Zwischen der Schwalbe-Arena in Gummersbach und der Erzgebirgshalle Lößnitz liegen 471 Kilometer. Wenn Sie jetzt losfahren würden, bräuchten Sie wahrscheinlich mindestens etwa viereinhalb Stunden. Dann wäre das Spiel also längst vorbei. Also besser hier dranbleiben…

12. Juni, 16.00 Uhr

Offen war beim VfL Gummersbach zuletzt noch, wer von den zuletzt verletzten Spielern heute gegen Aue mitmachen kann. Am Freitag hielt sich der Club dazu noch bedeckt. Auch wenn wir keinen Blick auf den Spielberichtsbogen werfen können, wissen wir inzwischen: Kapitän Timm Schneider, der sich gegen Lübbecke eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte, ist gestern mit dem Team ins Erzgebirge gereist. Und zwar nicht nur als Gast: Nach Informationen vom VfL soll es sehr gut aussehen, was seinen Einsatz betrifft.

Ein dickes Fragezeichen steht hingegen hinter dem Einsatz von Raul Santos, der nach seiner Verletzung gegen Dessau zuletzt nur leicht mittrainiert hat. Fynn Herzig wiederum, gegen Dormagen Ersatz-Kapitän und dann ebenfalls verletzt, hat zumindest die Reise mit der Mannschaft nicht angetreten.

12. Juni, 15.33 Uhr



Noch knapp anderthalb Stunden bis zum Anwurf in der Erzgebirgshalle in Lößnitz. Die schlechten Nachrichten kamen schon am Freitagabend aus Ostwestfalen: Mit einem souveränen 31:22-Heimerfolg verteidigt der TuS N-Lübbecke seinen Vorsprung auf den VfL Gummersbach. Lübbecke hat jetzt fünf Punkte mehr auf dem Konto, allerdings auch schon zwei Spiele mehr absolviert.



Mehr denn je gilt also: VfL-Coach Gudjon Valur Sigurdsson und sein Team müssen heute bei Aue und auch am Mittwoch im Nachholspiel zu Hause gegen Dresden gewinnen, wenn sie noch eine Chance haben wollen. Aber das wussten sie eigentlich auch schon vor dem Freitagabend ...