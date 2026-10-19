Der Sozialdienst katholischer Frauen und Männer (SKFM) im Oberbergischen Kreis hat sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Der Verein ist Mitglied im Diözesan-Caritasverband Köln und fördert kreisweit soziales Ehrenamt unter dem Motto: „Da sein, wo sonst niemand ist“.

300 Ehrenamtliche in drei Bereichen aktiv

300 ehrenamtlich tätige Frauen und Männer aus dem gesamten Kreisgebiet engagieren sich beim SKFM in verschiedenen Diensten. Die Tätigkeiten sind in drei Bereiche aufgeteilt: Besuchsdienst, Hilfe für Familien oder Einzelpersonen und die Unterstützung ehrenamtlicher gesetzlicher Betreuer.

Messe in St. Franziskus mit Predigt zum Samariter

Das Jubiläum wurde mit einer Messe in St. Franziskus in Gummersbach begangen. Diakon Norbert Kriesten bezog sich in seiner Predigt auf das bekannte Evangelium vom hilfsbereiten Samariter.

Er stellte die Frage: „Wer ist mein Nächster? Die Ehrenamtlichen vom SKFM gehen nicht vorbei, sondern helfen. 50 Jahre ist dies so geschehen, nun ist Aufbruch zum weiteren Handeln.“

Dank und Zusagen aus Politik und Verwaltung

Der 1. Vorsitzende des oberbergischen SKFM, Joachim Stötzel, und Geschäftsführerin Anette Heider erläuterten die Aufgaben der Ehrenamtler anhand von konkreten Beispielen. Gummersbachs Bürgermeister Raoul Halding-Hoppenheit und der stellvertretende oberbergische Landrat Harald Langusch dankten den Helfern des SKFM für ihren ehrenamtlichen Dienst und sicherten ihnen die Hilfe der Stadt und des Landes zu, soweit es ihnen möglich sei. Das soziale Netz werde immer grobmaschiger in unserer Gesellschaft und deshalb seien Dienste, wie sie der SKFM leistet, sehr notwendig.

Spende aus Frielingsdorf und Imbiss im Franziskus-Haus

Im Rahmen der Veranstaltung übergab Katharina Hagen dem SKFM eine Spende von 1000 Euro, die verschiedene Gruppen der katholischen Kirchengemeinde St. Apollinaris in Frielingsdorf zusammengetragen haben. Mit einem kleinen Imbiss und Gedankenaustausch im Franziskus-Haus endete die Feier. Das Jubiläumsfest machte deutlich, wie wertvoll das Engagement der Ehrenamtlichen vor Ort ist, war hinterher der allgemeine Eindruck. Viele Teilnehmer nutzten den Nachmittag, um sich zu vernetzen und neue Ideen für die Zukunft zu sammeln.

Rückblick auf 50 Jahre und Ausblick

Der Tag war damit ein Rückblick auf 50 Jahre Hilfe und zugleich Ausblick auf die kommenden Aufgaben. Der SKFM dankt allen Helfern und Unterstützern für ihr großes Engagement. (ar)